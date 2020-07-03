Cem Yılmaz'dan Ozan Güven açıklaması

Komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla eleştirilerin hedefinde olan oyuncu arkadaşı Ozan Güven'le ilgili açıklamada bulundu. Konuya ilişkin görüşlerini dile getirmesi yönünde çok sayıda mesaj aldığını belirten Yılmaz, "Çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur" diye yazdı.

Yılmaz, kendisine konuyla ilgili açıklama ısrarında bulunanlara da, "Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

“Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin ‘tarafı’ olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey söyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın.

Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm."

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