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Magazin

Cem Yılmaz'dan 'evini gözetleyen magazincilere' dava

03 Haziran 2020 22:42

Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaptığı tatil sırasında, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını duyurdu. Magazin haberleri yayımlayan bir internet sitesini etiketleyen Yılmaz, "Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı" dedi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum… Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler."

İlgili Twitter hesabının Yılmaz’ın evinin içinden ve bahçesinden görüntüler çekerek yayınladığı belirtilirken, birçok sosyal medya kullanıcısı da söz konusu Twitter hesabına büyük tepki gösterdi.

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