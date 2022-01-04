Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerine gönderme

Komedyen Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı Netflix’te yayınlanan 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli gösterisinin video kaydı, 31 Aralık 2021’de Netflix’te yayına girmişti. Yılmaz’ın gösterisi, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Birçok kişi, gösteriyi ve esprileri beğenmediğini dile getirmişti. Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netflix'in ‘Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım’ listesinin gösterisini paylaştı. Komedyen, şunları yazdı:

“Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş.”