Cem Yılmaz: Bu uydurma haber için çok üzgünüm!

Cem Yılmaz, komşularıyla "sokak kedileri" yüzünden mahkemelik olduğuna dair çıkan haberlere Twitter'dan yanıt verdi.

Haberi yalanlayan Cem Yılmaz, "'Masum Kediler ve Ben' konulu uydurma haber için çok üzgünüm. Bu vesileyle sosyal medyanın koca bir yalandan ibaret olduğu gerçeği! Nettir. Bazen küçük, bazen hayata, hayatlara mal olan her türlü yalanın döndüğü bu mecrada herkese akıl diliyorum, umudum da doğrusu yoktur. Bu böyle... Ben bu mecrayı sizin gibi kullanmıyorum, kullanmadım, kullanmayacağım. Teşekkürler" dedi.

"Masum Kediler ve Ben" konulu uydurma haber icin cok uzgunum.Bu vesileyle sosyal medyanin koca bir yalandan ibaret oldugu gercegi ! Netdir. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 4, 2017

Bazen kucuk,bazen hayata,hayatlara malolan her turlu yalanin dondugu bu mecrada herkese akıl diliyorum, umudum da doğrusu yoktur.Bu böyle — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 4, 2017

Ben bu mecrayı sizin gibi kullanmıyorum,kullanmadım,kullanmayacagım. Tesekkürler. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 4, 2017

Komşularıyla mahkemelik olduğu iddia edilmişti

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre komşularının beslediği sokak kedilerinin, Cem Yılmaz ve çevredekiler arasında gerginlik yarattığı ve konunun mahkemeye taşındığı iddia edilmişti.

Haberde şu ifadelere yer verilmişti:

"Cem Yılmaz’ın başı, komşularının beslediği sokak kedileri nedeniyle derde girdi. Şovmenin, kedilerin bahçesinde dolaşmasına sinirlenip, komşularıyla tartıştığı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştiği konuşulan olay nedeniyle çevredekilerle gerginlik yaşayan Yılmaz’ın, resmi kurumlara şikayette bulunup, sokak sakinleriyle mahkemelik olduğu öğrenildi."