Cem Yılmaz: Bu uydurma haber için çok üzgünüm!

Cem Yılmaz, komşularıyla "sokak kedileri" yüzünden mahkemelik olduğuna dair çıkan haberlere Twitter'dan yanıt verdi.
Haberi yalanlayan Cem Yılmaz, "'Masum Kediler ve Ben' konulu uydurma haber için çok üzgünüm. Bu vesileyle sosyal medyanın koca bir yalandan ibaret olduğu gerçeği! Nettir. Bazen küçük, bazen hayata, hayatlara mal olan her türlü yalanın döndüğü bu mecrada herkese akıl diliyorum, umudum da doğrusu yoktur. Bu böyle... Ben bu mecrayı sizin gibi kullanmıyorum, kullanmadım, kullanmayacağım. Teşekkürler" dedi.
Komşularıyla mahkemelik olduğu iddia edilmişti
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre komşularının beslediği sokak kedilerinin, Cem Yılmaz ve çevredekiler arasında gerginlik yarattığı ve konunun mahkemeye taşındığı iddia edilmişti.
Haberde şu ifadelere yer verilmişti:
"Cem Yılmaz’ın başı, komşularının beslediği sokak kedileri nedeniyle derde girdi. Şovmenin, kedilerin bahçesinde dolaşmasına sinirlenip, komşularıyla tartıştığı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştiği konuşulan olay nedeniyle çevredekilerle gerginlik yaşayan Yılmaz’ın, resmi kurumlara şikayette bulunup, sokak sakinleriyle mahkemelik olduğu öğrenildi."