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Cem Yılmaz: Bizim de gülmeye hakkımız var

"Kaan Sekban, çok başarılı bulduğum bir arkadaşım"

27 Nisan 2018 14:04

Cem Yılmaz, önceki gün Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan Kaan Sekban’ı izlemeye gitti. Sürpriz yapıp gösteriden bir saat önce genç komedyeni kulisinde ziyaret eden Yılmaz, “Bizim de gülmeye hakkımız var” dedi.

Önce kulise uğradı

Talk show gösterisi yapan Kaan Sekban’ın önceki akşam sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Cem Yılmaz, gösteriden bir saat önce Sekban’ı kulisinde ziyaret etti. Ünlü komedyen, “Kaan’ı sosyal medya sayesinde tanıdım. Çok başarılı bulduğum bir arkadaşım” dedi.

Sekban gösteri sonunda, “Bizden kibarlığını, dostluğunu ve desteğini esirgemedi, gösterimize geldi. Onur ve mutluluk duydum” diyerek Cem Yılmaz’ı sahneye çağırdı, bir kez de seyirci önünde ona teşekkür etti. Yılmaz, bu jeste, “Sizler gibi bizim de gülmeye hakkımız var” diye karşılık verdi.

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