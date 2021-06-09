Cem Yılmaz: Bir bitmediniz be

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter’da, kendisine ait olmayan bir sözün ona aitmiş gibi paylaşılmasına tepki gösterdi.

Twitter’da ‘Çatlak Filozof’ adlı kullanıcı, şu mesajı yayımladı: “Cem Yılmaz: Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da Müslüman zannetmek.”

Ünlü komedyen, bu sözün kendisine ait olmadığını belirterek “Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek! Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı? diye yazdı.

Yılmaz sonra “Tavşan gider ekine, kulakları dikine Cem Yılmaz” mesajını yayımladı.