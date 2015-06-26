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Cem Yılmaz: Benim vergi listesinde 58. olmam...

Cem Yılmaz Twitter'dan açıklama yaptı

26 Haziran 2015 18:10

2014 Türkiye vergi rekortmenleri listesi açıklandı.

Tv8 kanalının sahibi sunucu-yapımcı Acun Ilıcalı 4 milyon 976 bin 881 TL'lik vergi ile listenin 44. sırasında yer aldı. Listedeki bir diğer ünlü isim ise Cem Yılmaz oldu. Yaptığı sinema filmleriyle de adından söz ettiren komedyen Yılmaz, 4 milyon 453 bin 228 TL'lik vergi ile 58. sıranın sahibi oldu.

 

'Benim 58. olmam'

 

Cem Yılmaz, vergi rekortmelerinin açıklanmasının ardından manidar bir tweet attı:

Cem Yılmaz'ın kardeşi Can Yılmaz'da Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, '17-25 Aralık Yolsuzluk davalarında adı geçen Reza Zarrap'a göndermede bulundu. Kardeş Yılmaz paylaşımında, '2014 vergisinde Cem 58. olmuş, tebrik ederim. 20 bin lira eksikle Rıza Sarraf'a geçilmişiz tüh be...' ifadelerini kullandı. 

Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

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