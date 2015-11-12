Cem Yılmaz: Benim tarzım bu, istersen sen evde montajla

Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazıp yönettiği hem de başrolü üstlendiği yeni filmi 'Ali Baba ve 7 Cüceler'in ön gösterimi Kanyon’da yapıldı.

+13 yaş sınırı getirilen filmin gösteriminden sonra soruları yanıtlayan Yılmaz, küfürlü sahnelerle ilgili eleştirilere “Bu benim tarzım. 1991’de karikatür çizmeye başladığımdan beri aynı şekilde mizah yapıyorum. Ben böyle filmler çekiyorum, istersen sen evde montajla” diye karşılık verdi.

Ünlü komedyen, filmlerinde hep aynı isimlere rol vermesiyle ilgili ise şöyle dedi: “Gördüğünüz gibi yine aynı adamlarla film çektik. Küçük bir rol de olsa Ozan Güven tenorlar fotoğrafında görev aldı, ancak buna paramız yetti.”