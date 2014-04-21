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'Cem Yılmaz Avustralyalı Mallory ile aşk yaşamaya başladı' iddiası

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Ortaköy'de Avustralyalı bir kadınla baş başa yemek yemesinin ardından 'Ahu Yağtu'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı' öne sürüldü

21 Nisan 2014 11:07

Cem Yılmaz, Ortaköy Zuma’da sarışın bir kadınla görüntülendi. Ünlü komedyen, adının Mallory olduğu öğrenilen Avustralyalı kadınla yemeğin ardından Les Ottomans Otel’e gitti.

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu’dan boşandıktan hemen sonra Russell Crowe’un “The Water Diviner” filmi için Avustralya’ya gitmişti. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberinde yer alan iddiaya göre ünlü komedyen, 35 gün kaldığı Avustralya’da Mallory ile tanışıp aşk yaşamaya başladı. Ve Mallory, üç gün önce Yılmaz’ı görmek için İstanbul’a geldi.

Cem Yılmaz ve evinde ağırladığı Mallory, önceki akşam Ortaköy’deki Zuma’da baş başa yemekteydi. Yılmaz bir ara sigara içmek için mekânın dışına çıktı, bir süre sonra genç kadın da yanına geldi. İkili, yemeğin ardından Les Ottomans Otel’e geçti.

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