T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cem Yılmaz, 9 günde 1 milyon dolar kazanacak

Yılmaz, günlük 160 bin lira kazanacak ve dokuz gösteri sonrası da cebine bir milyon 440 bin lira para girmiş olacak.

21 Aralık 2010 02:00

T24 - Cem Yılmaz'ın sahne özlemi Ocak ayında sona eriyor. Yılmaz, günlük 160 bin lira kazanacak ve dokuz gösteri sonrası da cebine bir milyon 440 bin lira para girmiş olacak.

 
Katıldığı bir televizyon programında, "Lise yıllarında Ali Rıza Binboğa afişi gördüm 'Özür dilerim Türkiyem geciktim' diyordu. Ben de sahneye çıkmayı çok özledim. Bambaşka hikayeler olacak. Sahnede beyaz giymeyi düşündüm. Ben asıl seyircide değişiklik bekliyorum" diyen ünlü komedyen, 10 Ocak 2011 tarihinden itibaren Maslak TİM Show Center sahnesinde olacak.

Biletler, 55 - 98 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

Yılmaz, günlük 160 bin lira kazanacak ve dokuz gösteri sonrası da cebine bir milyon 440 bin lira para girmiş olacak.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24