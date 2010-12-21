Cem Yılmaz, 9 günde 1 milyon dolar kazanacak

T24 - Cem Yılmaz'ın sahne özlemi Ocak ayında sona eriyor. Yılmaz, günlük 160 bin lira kazanacak ve dokuz gösteri sonrası da cebine bir milyon 440 bin lira para girmiş olacak.





Katıldığı bir televizyon programında, "Lise yıllarında Ali Rıza Binboğa afişi gördüm 'Özür dilerim Türkiyem geciktim' diyordu. Ben de sahneye çıkmayı çok özledim. Bambaşka hikayeler olacak. Sahnede beyaz giymeyi düşündüm. Ben asıl seyircide değişiklik bekliyorum" diyen ünlü komedyen, 10 Ocak 2011 tarihinden itibaren Maslak TİM Show Center sahnesinde olacak.

Biletler, 55 - 98 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

Yılmaz, günlük 160 bin lira kazanacak ve dokuz gösteri sonrası da cebine bir milyon 440 bin lira para girmiş olacak.