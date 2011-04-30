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Cem Yılmaz 7 milyon dolara ev aldı

Cem Yılmaz, Avrupa’nın en yüksek binası olan İstanbul Sapphire’den daire satın aldı.

30 Nisan 2011 03:00

T24 - Cem Yılmaz, Avrupa’nın en yüksek binası olan İstanbul Sapphire’den daire satın aldı.
 
Lüks otomobil tutkusuyla bilinen Cem Yılmaz, yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl Levent Loft ve Levent Loft Bahçe’den beş daire birden aldığı söylenen Yılmaz, bu kez de İstanbul Sapphire’den daire aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Yılmaz, alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu, 261 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binası olarak lanse edilen Sapphire’in 49’uncu katındaki daire için tam 7 milyon dolar ödedi.

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