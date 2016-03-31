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Magazin

Cem Yılmaz 140 bin liralık Basquiat tablosu satın aldı

Yılmaz satın aldığı tabloyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

31 Mart 2016 21:06

Cem Yılmaz, ABD'li ressam ve graffiti sanatçısı Jean-Michel Basquiat'ın tablosunu satın aldı. Yılmaz, 140 bin lirayalık tabloyla çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sanat tarihinin ilk siyahi ressamı olarak kabul edilen Basquiat'ın eseri önünde 'zafer pozu' veren Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Fazla Basquiat sı olan var mı ?" yazdı.

Yılmaz'ın haberlerden sonra paylaştığı mesaj şöyle:

 

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