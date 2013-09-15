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Cem Vakfı'nın yayınlarına ambargo kararı

Sabahat Akkiraz, ‘cami-cemevi’ projesine destek veren Cem Vakfı’nın yayınlarına ambargo kararı aldı. Cem TV ve Cem Radyo’da karara karşı kendi ambargosunu yürürlüğe koydu

15 Eylül 2013 00:26

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, ‘cami-cemevi’ projesine destek veren Cem Vakfı’nın yayınlarına ambargo kararı aldı. Akkiraz’ın bu kararına Kalan Müzik, Arda Müzik gibi şirketler de destek olacağını söyledi. Bundan sonra vakfın sahip olduğu Cem TV ve Cem Radyo’da Kalan, Arda ve Akkiraz Müzik’in telif hakkını elinde bulundurduğu hiçbir sanatçının seslendirdiği eserleri yayımlayamayacak.

Serkan Ocak'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre kamuoyunda bir süredir cami ile cemevlerinin bir arada yapılıp yapılmaması konusunda tartışma yaşanıyor. Alevilerin bir kesiminin itiraz ettiği proje için Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, ‘barış ve tanışma projesi’ olarak nitelendirmişti. Sabahat Akkiraz, bu girişimin bir nevi grev olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Alevi insanların talepleri doğrultusunda, onlar adına siyaset yapan insanlar olarak biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Halkımızın talebi doğrultusunda yapıyoruz. Cem Vakfı ve ilişkili olduğu kuruluşlarla ilişkilerimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Cemevleri yasallaşana, anayasal statüsüne kavuşana kadar cem-cami tarzı projeleri desteklemeyeceğiz. Ürettiklerimizin Cem Vakfı tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Cem Vakfı’na karşı grev yapıyoruz. Alevi kültüründen aldığımız gücü halkımızla birlikte Cem Vakfı’nın emrinden çekiyoruz.”

Akkiraz’ın kararına diğer yapım şirketlerinden de destek kararı geldi. Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık, konuyla ilgili şunları söyledi: “İzzettin Doğan’a böyle bir yetkiyi kim veriyor? Aleviler adına konuşma yapamaz. Konuşmaması gerekiyor. Devletin Doğan’ı muhatap alması yanlış. Tabii devletin de bu durumu işine geliyor. Biz firmalar olarak karar aldık, hiçbir eserimizi yayınlatmayacağız.” Arda Müzik’in sahibi Baki Gövtepe de, Akkiraz’ın aldığı bu karara destek olacaklarını ve Cem Vakfı’nın kuruluşlarında kendi eserlerinin yayımlanmasına engel olacaklarını söyledi.

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