'Cem-Papandreu Uluslararası Barış Ödülü', Zülfü Livaneli'nin oldu

Sanatçı Zülfü Livaneli, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in ailesi ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu tarafından hayata geçirilen "Cem-Papandreu Uluslararası Barış Ödülü"'nün bu yılki sahibi oldu. Livaneli, Rodos adasında düzenlenen törende ödülünü eski Başbakan Papandreu’nun elinden aldı

İlki 2016 yılında Şarık Tara ve Theodore Papaleksopulos'a verilen "Cem-Papandreou Uluslararası Barış Ödülü" bu yıl Zülfü Livaneli’nin oldu. Rodos Kalesi’nde düzenlenen ve ev sahipliğini eski Yunanistan Başbakanı Papandreu’nun üstlendiği törende, birçok ülkeden siyasetçiler, bilim ve sanat insanları hazır bulundu.

Livaneli, yaptığı teşekkür konuşmasında ülkeler arasındaki çelişkilerin çözümünde kültür ve sanatın rolü üzerinde durdu