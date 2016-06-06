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Dünya

Cem Özdemir: Almanya otoriter bir liderin keyfine göre kararlar almak zorunda değil

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını 'çağ dışı' olarak değerlendirdi

06 Haziran 2016 22:57

'Ermeni soykırımı' tasarısını Almanya Federal Meclisi'ne sunan Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, kendisi için "Bunların kanlarının laboratuvar testinden geçmesi lazım" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını 'çağ dışı' olarak nitelendirdi.

Deutche Welle'ye konuşan Cem Özdemir tehditlerin kendini yönlendiremeyeceğini belirterek, "Almanya Meclis herhangi bir otoriter liderin keyfine göre kararlar almak zorunda değil" diye konuştu. 

 

Erdoğan ne söylemişti?

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, Almanya Federas Meclisi'nde kabul edilen 'Ermeni soykırımı' tasarısına 'evet' oyu veren Türk asıllı milletvekilleri için, "Güya Türk… Ne Türk'ü be? Bunların kanlarının laboratuvar testinden geçmesi lazım. Onun kanının öyle olması, böyle olması bizi ilgilendirmiyor. Bunları bir üst akıl idare ediyor" diye konuşmuştu.

 

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