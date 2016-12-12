Cem Mumcu: Kaçacak bir şeyim yok, neden Türkiye’ye dönmeyeyim?

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen, Cem Mumcu, bazı haber sitelerinde “yurtdışına kaçtı” şeklinde ifadelerin yer almasına da tepki gösterdi ve Türkiye’ye geri döneceğini söyledi. 10 yıla yakın süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatr olarak çalışan Mumcu, “Bir suçum yok, kaçacak bir şey yapmadım, neden Türkiye’ye dönmeyeyim? Orası benim yuvam, ülkem” dedi.

Cem Mumcu'ya gözaltı kararı

Bir dönem köşe yazarlığı ve televizyon programcılığı da yapan Cem Mumcu Beşiktaş'taki patlamalardan dakikalar sonra bu tweeti paylaşmıştı:

Kültür Servisi’nden Aslı Uluşahin’e konuşan Mumcu’nun ifadeleri şöyle:

“Hayatında en fazla trafikte radara yakalanma suçu olan biriyim ben. Zulüm gören herkes için konuştum. Buna başörtüsü yasağı da dahil. Ama eğer ben bile terörist ilan ediliyorsam ve neredeyse linç edilmeme davetiye çıkarılıyorsa, artık bu bölünmeye barışçıl bir çözüm bulmak zorundayız. Sağduyu ve hepimizin özünde insan ve kardeş olduğumuzu hatırlamamızı istiyorum. Biz düşman değiliz. Bu haliyle ülkede her an hepimizi öldürülebilir, haksızca içeri tıkılabiliriz. Bunun sonu yok.”

Hedef gösterilmişti

Cem Mumcu, 10 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hükümete yakın haber mecraları tarafından “sosyal medya provokatörleri” diye nitelenerek hedef gösterilmiş, yine hükümete yakın Sabah gazetesi hakkında gözaltı kararı olduğunu yazmıştı.

Mumcu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: