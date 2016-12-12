T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cem Mumcu: Kaçacak bir şeyim yok, neden Türkiye’ye dönmeyeyim?

Mumcu hakkında sosyal medya paylaşımları yüzünden gözaltı kararı verilmişti

12 Aralık 2016 23:18

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen, Cem Mumcu, bazı haber sitelerinde “yurtdışına kaçtı” şeklinde ifadelerin yer almasına da tepki gösterdi ve Türkiye’ye geri döneceğini söyledi. 10 yıla yakın süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatr olarak çalışan Mumcu, “Bir suçum yok, kaçacak bir şey yapmadım, neden Türkiye’ye dönmeyeyim? Orası benim yuvam, ülkem” dedi.

Cem Mumcu'ya gözaltı kararı

Bir dönem köşe yazarlığı ve televizyon programcılığı da yapan Cem Mumcu Beşiktaş'taki patlamalardan dakikalar sonra bu tweeti paylaşmıştı:

Kültür Servisi’nden Aslı Uluşahin’e konuşan Mumcu’nun ifadeleri şöyle:

“Hayatında en fazla trafikte radara yakalanma suçu olan biriyim ben. Zulüm gören herkes için konuştum. Buna başörtüsü yasağı da dahil. Ama eğer ben bile terörist ilan ediliyorsam ve neredeyse linç edilmeme davetiye çıkarılıyorsa, artık bu bölünmeye barışçıl bir çözüm bulmak zorundayız. Sağduyu ve hepimizin özünde insan ve kardeş olduğumuzu hatırlamamızı istiyorum. Biz düşman değiliz. Bu haliyle ülkede her an hepimizi öldürülebilir, haksızca içeri tıkılabiliriz. Bunun sonu yok.”

Hedef gösterilmişti

Cem Mumcu, 10 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hükümete yakın haber mecraları tarafından “sosyal medya provokatörleri” diye nitelenerek hedef gösterilmiş, yine hükümete yakın Sabah gazetesi hakkında gözaltı kararı olduğunu yazmıştı.

Mumcu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

ETİKETLER

cem mumcugözaltıkararıyurt dışıkaçtıiddiaaslı uluşahin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24