Cem Mumcu'ya gözaltı kararı

İstanbul'daki bombalı saldırı sonrası sosyal medya paylaşımları nedeniyle 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 9 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında Cem Mumcu da bulunuyor.

Sarıgül'ün danışmanı gözaltında

Mustafa Sarıgül'ün Sosyal Medya Danışmanı Mücahit Avcı da gözaltına alınan isimler arasında. Avcı, gözaltına alındığı haberini Twitter'daki hesabından duyurdu.



Beşiktaş'taki terör saldırıları ardından attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındığını yazan Avcı, "Ülkede terör istihbaratı değerlendirilmeyip, aktrollerin ihbarları değerlendirildiği için gözaltına alındım. Bir müddet görüşemeyebiliriz" diye yazdı.



Avcı, "Bu devran böyle gitmez! Gözaltına alsanız da, idam sehpaları kursanız da size Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'den açıklama: Kurumsal ilişkimiz yok

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Beşiktaş’taki terör saldırıları sonrasında sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı açıklamalar nedeniyle bugün gözaltına alınan Mücahit Avcı'nın CHP ile kurumsal bir ilişkisi yoktur. Adı geçen şahsın 2014 Yerel Seçimleri’nde bazı belediye başkan adaylarına şahsi sosyal medya danışmanlığı görevinde bulunduğu belirlenmiştir. İnternet medyasına "CHP’nin sosyal medya danışmanı" şeklinde yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Cem Mumcu hakkında gözaltı kararı

Sabah gazetesi, yazar Cem Mumcu hakkında da gözaltı kararı bulunduğunu bildirdi. Sabah'ın haberinde, terör polislerinden oluşan bir ekip kurulduğu belirtilerek, "Cem Mumcu aranıyor" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınanlar

Hakkında gözaltı kararı verilen Mücahit Avcı, Berfin Kadem, Beril Özbaş, Filiz Çolak, İbrahim Budak, Şükrü Keskin, Bayram Taşkın, Emirhan Akbulut ve Faruk Akbaş emniyete götürüldü.

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde konuyla ilgili bir ekip kurulduğu ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.