Cem Küçük'ten Ertuğrul Özkök'e: Senin kafana kalsa Aydın Doğan çoktan hapishaneye girmişti!

İhlas Holding çatısı altındaki Türkiye gazetesi, bir süredir İhlas Holding'e ait İhlas Finans'ın yükümlülüklerine ilişkin olarak bazı yazılara yer veren Hürriyet gazetesine kayyım atanması için kampanya başlatmıştı. TGRT Haber tarafından da desteklenen 'Hürriyet'e kayyum' kampanyası için gazetenin yazarları, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Hürriyet'i hedef alan makaleler kaleme almıştı.

Cem Küçük'ün "Ertuğrul Özkök'ün bitmeyen kompleksi" başlığıyla yayımlanan (6 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Aydın Doğan'ın adamları iyice şanzımanı dağıttı. Ben sizleri yaşadığımız polemikle hiç ilgisi olmayan Sayın A. Mücahid Ören ve ailesini bu işe karıştırmayın ve sakın Ören Ailesi'ne iftira atmayın diye uyarmıştım. Yine son kez uyarıyorum. Umarım akıl ve zekâ ile davranırsınız.

Bakın dün Ertuğrul Özkök'ün bana attığı taş gibi, işleri dilediğiniz gibi yapın. Özkök dün kendince kurnaz bir taktikle beni "underestimate" etmeye çalışıyor. Özkök kabul et artık iyice yaşlandın ve kurnazlık seviyen iyice yerlere düştü. Çok ağır mağlup olacağın savaşlara salak gibi girmeye kalkıyorsun. Bence seni 30 yıldır kurtulamadığın illet "Zafer Mutlu kompleksi" bu hâle getirdi. Ne yaparsan yap Zafer Mutlu kadar zeki ve organizatör olamıyorsun. Hep ikinci, hep ikincisin. Adamın ölüsü bile senden daha fazla para ediyor ve işe yarıyor. Aydın Doğan bu ölmüş hâlinde bile Zafer Mutlu'ya senden daha fazla para ödüyor. Çünkü kıvrak zekâsıyla Mutlu ne yapıp edip Doğan'ın kellesini bir yerde kurtarmayı başarıyor. Senin kafana kalsa Aydın Doğan çoktan hapishaneye girmişti. Bu lafı boşuna söylemiyorum.

Somut hadiseyi anlatayım: 17-25 Aralık darbe teşebbüsü sürecinde FETÖ'nün polis şefi tutuklu Ali Fuat Yılmazer, Aydın Doğan'dan randevu almak ister. Doğan bu randevu talebini Ertuğrul Özkök ve birkaç adamına danışır. Özkök başta olmak üzere herkes bu randevuyu onaylar ve terörist Yılmazer'e Aydın Doğan randevuyu verir. Eğer bu illegal randevu gerçekleşseydi ve Yılmazer elindeki binlerce yasa dışı belge ile Doğan'ın Nakkaştepe ofisine gidip o yasa dışı görüşmeyi yapsaydı şu an kimse Doğan'ı kurtaramazdı. Çünkü azılı terörist Yılmazer adım adım DEVLET tarafından izleniyordu. Aydın Doğan kesinlikle tıpkı terörist Yılmazer gibi hapisteydi. Doğan Grubu diye bir holding de yoktu. Uzan Grubu gibi olacaklardı. Yani Ertuğrul Özkök'ün kendini çok zeki zanneden beynine kalsa patronu Aydın Doğan şu an hapisteydi.

Peki Doğan'ı kim kurtardı? O isim Özkök'ün beyninden ur gibi kompleksini atamadığı Zafer Mutlu'dur. İşte Mutlu ile Özkök'ün arasındaki zekâ uçurumunu gösteren olaylardan biri budur. O görüşmenin olacağını sonradan öğrenen Doğan'ın başdanışmanı Zafer Mutlu bu yasa dışı buluşmadan bir gün önce Aydın Doğan'ı uyarıp bu skandalı iptal ettirdi ve patronunu kurtardı. Zaten Mutlu 17-25'ten öncesinde de, "Erdoğan-Gülen savaşı çıkacak ve bu savaşı kesinlikle Erdoğan kazanır patron. Ona göre saf tutalım" diyen Doğan Holding'deki tek kişiydi. Bu durum ta Ağustos 2013'te DEVLET kayıtlarına girmişti. Çok zeki Özkök ise "Kesinlikle cemaat kazanacak. Erdoğan kaybedecek" diyordu. Yeniden söylüyorum eğer Özkök'ün de istediği bu yasa dışı FETÖ buluşması olsaydı Aydın Doğan kesinlikle hapisteydi.

Yanlış anlaşılmasın Zafer Mutlu da benim nazarımda 28 Şubat darbesinin sorumlularındandır ve makbul şahıs değildir. Ben sadece Zafer Mutlu ile Ertuğrul Özkök arası devasa zekâ farkını anlatmak için bu olayı anlattım. Mutlu FETÖ olayında da demokrat olduğu için değil, zeki ve öngörülü olduğu için bu tavrı almıştır. Daha böyle ikisi arasında zekâ farkını anlatan çok örnek vardır. Gerekirse yazarım onları da. Özkök yine de üzülmesin, kendisi de Fatih Altaylı'dan 5 kat, Ahmet Hakan'dan ise 10 kat kadar zekidir. Bununla idare etsin. Ha bir de Özkök ile Mutlu 28 Şubatçılıkta eşit durumdalar.