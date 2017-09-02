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Ahmet Hakan: Hırsız Mücahit, lüks ve pahalı günlerinin tek kâbusu ben olacağım!

"Paralarını gasp ettiğin insanlar kanserden ölürken..."

02 Eylül 2017 13:31

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "hırsız" ve "gaspçı" ifadeleriyle seslendiği İhlas Holding'in sahibi Mücahit Örsan'a yönelik olarak "Garibanların parasının kursağından rahat geçmesine asla izin vermeyeceğim" dedi. Hakan, sözlerine "Paralarını gasp ettiğin insanlar kanserden ölürken senin Miami’de, Bodrum’da, İstanbul’da, Paris’te yaşadığın lüks ve pahalı günlerinin tek kâbusu ben olacağım" diye devam etti. 

İhlas Holding çatısı altındaki Türkiye gazetesi, bir süredir İhlas Holding'e ait İhlas Finans'ın yükümlülüklerine ilişkin olarak yazılara yer veren Hürriyet gazetesine kayyım atanması için kampanya başlatmıştı. TGRT Haber tarafından da desteklenen 'Hürriyet'e kayyum'  kampanyası için gazetenin yazarları, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Hürriyet'i hedef alan makaleler kaleme almıştı.

Ahmet Hakan'ın "Vasiyet öyle olmaz böyle olur Fesli Kadir!" başlığıyla yayımlanan (2 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hırsız, gaspçı Mücahit'e not

Garibanların parasının kursağından rahat geçmesine asla izin vermeyeceğim.

Paralarını gasp ettiğin insanlar kanserden ölürken senin Miami’de, Bodrum’da, İstanbul’da, Paris’te yaşadığın lüks ve pahalı günlerinin tek kâbusu ben olacağım.

Şurada iki gün bayram arası verdik diye gevşeme sakın.

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