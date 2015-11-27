Cem Küçük’ten Dündar ve Gül yorumu: Türkiye’nin yatak odasını dünyaya gösterirsen bedel ödersin!

Star yazarı Cem Küçük, MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat olduğuna dair görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle dün 7. Sulh Ceza Hâkimi İsmail Yavuz'un kararıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında “Türkiye Cumhuriyeti’nin yatak odasını dünyaya gösterirsen bedel ödersin” dedi.

Dün Can Dündar ve Erdem Gül'ün savcılıkta ifade verdikleri sırada Kanal 24’te Ersoy Dede’nin hazırlayıp sunduğu 'Günün Manşeti' programında konuşan Cem Küçük, şunları söylemişti:

"Bununla yırtamazlar, müeebbetle yargılanırlar. MİT TIR’ları bizim namusumuz. Can Dündar’ın tutuklanması lazım. Bunun adı casusluksa, deliller netse, bunu gerektirir.”

Can Dündar’ı "terör örgütü propogandası" yapmakla suçlayan Küçük, "Savcı İrfan Fidan tutuklanması için mahkemeye sevkedebilir mi?" sorusuyla ilgili ise şöyle konuşmuştu:

“ABD’de bunu yapınca bir gazetecinin başına ne gelir? Ben şu an tutuklanacağını zannetmiyorum ama tutuklanması lazım. Erdem Gül de ise birşey yok. Ancak bu iş bittiği zaman Can Dündar casusluk yapan şebekeye yataklık yapmaktan çok ağır ceza alacak.”