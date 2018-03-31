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Sağlık

Cem Küçük'ten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na övgü: Devlet ve millet düşmanlarına göz açtırmayan, işinin ehli...

Cem Küçük, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile bir araya geldi

31 Mart 2018 04:26

Gazete Türkiye yazarı Cem Küçük, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile görüşmesini Twitter'dan duyurdu.

Kocaman'dan övgüyle bahseden Cem Küçük, sosyal medya hesabından "Ankara Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Yüksel Kocaman’ı ziyaret ettim. Başta FETÖ olmak üzere devlet ve millet düşmanlarına göz açtırmayan Yüksel Bey, işinin ehli Başsavcılarımızdan. Allah başarılarını daim etsin." mesajını paylaştı.

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