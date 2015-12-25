Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a: Omurgasız, kişiliksiz; görürsem "Aferin" deyip, yanağını okşayacağım!

Star yazarı Cem Küçük, 1 Kasım sonrası başkanlık konusunda kaleme aldığı yazılarla dikkat çeken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için "1 Kasım'da AK Parti kazandı, kuzuya döndü ve başkanlık sistemini de savunuyor. Omurgasız bir adam, kişilik yok bunda" dedi.

Kanal 24'te Ersoy Dede ile yaptığı 'Günün Manşeti' programında konuşan Küçük, "Ben bunu hakikaten görsem, hiç abartmıyorum; sen de öyle yap. Görürsen buna bi "Aferin" çekelim, yanağını da okşayalım" ifadesini kullandı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ı kastederek, "Ahmet Hakan'a dese ki şey 'AK Parti 13 yıllık iktidarında ne büyük nimetler yaptı" diye yaz. Hepsini yapar. Çünkü gidecek yeri yok bu kadar çaresiz" diye konuştu.

Cem Küçük'ün açıklamaları şöyle:

"Ahmet Hakan'la ilgili bir şey söyleyeyim. 17-25 Aralık'ta Fethullahçı çetenin emrinde olduğunu Hocaefendi diye yazılar yazdığını biliyoruz. Orada Fethullahçılardan yana tavır takındı, hükümeti devirmek istedi, deviremedi. İşte 6-7 Ekim oldu deviremedi. 7 Haziran oldu deviremedi. 1 Kasım'da AK Parti kazandı, kuzuya döndü ve başkanlık sistemini de savunuyor. Ben bunu hakikaten görsem, hiç abartmıyorum; sen de öyle yap. Görürsen buna bi "Aferin" çekelim, yanağını da okşayalım. Çünkü daha şey yazılar yazıyor böyle. Zaten bu kadar omurgasız bir adam onu söyleyelim. Yani kişilik yok. Kişilik olmadığı zaman da Ahmet Hakan'a dese ki şey (Aydın Doğan - T24) AK Parti 13 yıllık iktidarında ne büyük nimetler yaptı" diye yaz. Hepsini yapar. Çünkü gidecek yeri yok bu kadar çaresiz."