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Cem Küçük'e ait eve ateş edilmesiyle ilgili şüpheliler serbest

5 şüpheli gözaltına alınmıştı

22 Şubat 2017 19:59

TGRT'de yorumculuk yapan Cem Küçük'e ait, kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören'deki eve ateş edilmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün ikamet ettiği eve ateş edilmesiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler H.K, Ş.Ö, C.N, E.B. ve M.C.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, bu sabah Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yaşları küçük olan H.K, Ş.Ö, C.N. ve M.C.Ç. savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartı

Şüpheli E.B.'nin de ifadesini alan savcılık, E.B. hakkında adli kontrol tebdirlerinin uygulanması talebiyle Nöbetçi Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme, şüpheli E.B.'nin haftada bir gün karakola imza atması şartıyla adli kontrol tebdiri uygulayarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

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