Cem Küçük'ün kardeşinin evine silahlı saldırı

Gazeteci Cem Küçük'ün kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören'deki eve, nereden ve kim tarafından ateş edildiği anlaşılamayan 4 kurşun isabet etti. Cem Küçük saldırıdan sonra yaptığı açıklamada "Evin her şeyi benim üzerime görünüyor ama ben oturmuyorum. Kardeşimin 10 yıldır kullandığı bir ev burası, benim de gelip gittiğim yer" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu, gazeteci Cem Küçük'e ait eve saat 19.00 sıralarında, nereden ve kim tarafından ateş edildiği anlaşılamayan 4 kurşun isabet etti. Cem Küçük'ün yengesi ve iki yeğenin evde bulunduğu sırada gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de evde delil incelemesi yapıyor.

Küçük basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saat tam 19.00'da televizyondayken reklam arasında kardeşimin eşi aradı. Eve ateş ediliğini, kurşun izleri olduğunu söyledi. O esnada yengem ve iki yeğenim de evde. Polislerin yaptığı araştırmaya göre 4 el ateş edilmiş olduğu görülüyor. Terör olayı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Tesadüf gibi görünmüyor, bilinçli yapılmış. Evin her şeyi benim üzerime görünüyor ama ben oturmuyorum. Kardeşimin 10 yıldır kullandığı bir ev burası, arası benim de gelip gittiğim yer. Terör örgütlerinden birinin işi gibi görünüyor. İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey detaylı inceleyip araştırıyorlar. Eğer bizi terör örgütlerine korkutmak, yıldırmak için yapılan bir eylemse benim gibi birini asla yıldırmazlar" dedi.