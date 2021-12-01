Türkiye gazetesi yazar Cem Küçük, "Türkiye’de hukukta sıkıntı var ama muhaliflerin dediği gibi değil. Muhalifler bütün davaları kazanırsa onlara göre hukuk iyi. On dava kazanır, bir tane kaybederlerse hukuk yok!" görüşünü savundu.

Küçük, gazeteci İsmail Saymaz'la aralarındaki davayı köşesine taşıyarak, "Az zekâlı İsmail, İstinaf sonucunu beklemedi. Aslında hukuka inanıyor. Çünkü orada da davayı kazanacağına yüzde yüz emindi. Ama istediği gibi olmadı. İsmail’den daha az zekâlı olan birileri de İsmail’in dava kazandığını sanmış, ona destek oluyorlardı. Daha okuduklarını anlamayan tipler bunlar. Kıymetli okuyucularım ve izleyicilerim, bazı muhaliflerin ortalama zekâ seviyesini birkaç gündür gördünüz. Hiç endişe etmeyin, bunların bizle baş edecek kapasitesi yok. Biz bunları en zor zamanda zaten yendik. Bakın iki üç gündür cevap bile veremiyorlar. ByLock İsmail, ağlayıp durma. Kendi kitleni morfinlersin ama bizim cenaha sökmez bu. Paramı da yatır. Kış geldi çattı..." ifadesini kullandı.

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