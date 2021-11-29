Cem Küçük'e açtığı davayı kaybeden İsmail Saymaz: Türkiye’de iktidar yanlısı insanlar adliyenin bir kapısından girip öbür kapısından çıkarlar

Hakaret davasında Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten 10 bin TL tazminat kazanan İsmail Saymaz, istinaf mahkemesinde kaybetti. Saymaz, "Türkiye’de iktidar yanlısı insanlar adliyenin bir kapısından girip öbür kapısından çıkarlar" yorumunu yaptı.

Saymaz, Odatv'ye yaptığı açıklamada, "Daha önce kendisi Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2019 yılında hakaret suçundan ceza aldı ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Yani buradan ceza aldı, bu ceza kesinleşince biz tazminat davası açtık ve ilk derece mahkemesini kazandık. İlk derece mahkemesini kazandık, istinaf mahkemesi bu kararı bozdu. Şu an adliyelerin ceza davasına bakan mahkemenin ‘hakaret var’ diyerek mahkum ettiği bir söylemi, bir hakareti, istinaf mahkemesi ‘düşünce özgürlüğü’ diye sayıyor. Eğer bu ‘düşünce özgürlüğü’ ise o zaman Cumhurbaşkanı’nı eleştirdi diye tweet atan binlerce insandan özür dilemek gerekiyor. Ama halihazırda başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti’li siyasetçiler ve onların gazetecilerinin Twitter’da kendilerine dönük en ufak eleştiriyi bile mahkemeye götürürken, bu ifadelerin eldeki ceza kararına rağmen birinci istinaf mahkemesinin mahkumiyetine rağmen ‘ifade hürriyeti’ diye değerlendirilmesi tam Türkiye’ye yakışır bir manzara. Türkiye’de bu işler böyle olur. Türkiye’de iktidar yanlısı insanlar adliyenin bir kapısından girip öbür kapısından çıkarlar. Dolayısıyla bu, herhangi bir şekilde yargıda kazanılmış başarı değil. Bu AKP’nin yargı üzerindeki ağırlığının, basıncının, tehdidinin bir sonucu…" dedi.

"Böyle yeni Türkiye’ye böyle adalet işte…”

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün bütün bu basınca ve siyasetin yargı üzerindeki korkutucu gücüne rağmen rüzgarın aksine yürüyerek mahkumiyet kararı veren, 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ve daha önce tazminata karar veren Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin cesaretlerini düşünmeye başladım. Karar kesin olduğu için buna itiraz edebilecek durumumuz yok. Dolayısıyla o kapıyı da kapattılar. Şu an Ceza Mahkemesi’nde mahkum olmuş, birinci derece mahkemede tazminata konu olmuş bir kararı istinaf mahkemesi ‘burada ifade hürriyeti vardır’ diyerek, üstelik itiraz yolunu kapatarak bitirmiş oldu. Böyle yeni Türkiye’ye böyle adalet işte…”

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