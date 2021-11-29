Cem Küçük’ten İsmail Saymaz’a: Dere görmeden paçaları sıvayan, top çizgiyi geçmeden gol oldu sanan bu zavallı İsmail’e ben sadece üzülüyorum

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, gazeteci İsmail Saymaz'a ödediği tazminatın yasal faiziyle kendisine ödenmesine karar verildiğini belirterek, "Dere görmeden paçaları sıvayan, top çizgiyi geçmeden gol oldu sana bu zavallı İsmail’e ben sadece üzülüyorum" düşüncesini dile getirdi. Küçük, Saymaz için "zekâsı kısıtlı" ifadesini kullandı.

Küçük yazısında, "Benden 2019 Haziran’ında 10 bin lira tazminat kazandı. Avukatlık ücreti ve diğer giderlerle zekâsı kısıtlı İsmail’e 18 bin TL ödemiştim. İsmail’de az zekâ olsa davanın sonuçlanmasını beklerdi. Nitekim rakam 10 bin TL olduğu için İstinaf son aşamaydı. Yargıtay ayağı yok yani. İstinaf geçen hafta karar verdi ve tazminata gerek olmadığını söyledi. ByLock İsmail’e ödediğim paranın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine karar verdi. Tam iki ay bunun goygoyunu yapan zavallı Bylock İsmail aslında Türkiye’de belli konumdaki muhaliflerin özeti. Dere görmeden paçaları sıvayan, top çizgiyi geçmeden gol oldu sanan bu zavallı İsmail’e ben sadece üzülüyorum. Kitlelerini morfinleyen bu muhalif gazeteciler 2023’te henüz yapılmamış seçimleri de çoktan kazandıklarını varsayıyorlar" görüşünü savundu.