Cem Küçük'ten İyi Partili Ümit Özdağ'a: Mademki FETÖ’ye hep düşmandınız neden FETÖ’cü Akın İpek’in kanalında maaşlı olmayı kabul ettiniz?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya 'FETÖ'cü imasında bulunan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a, "Mademki FETÖ’ye hep düşmandınız neden FETÖ’cü Akın İpek’in kanalında maaşlı olmayı kabul ettiniz?" diye sordu.

Küçük, "İyi Parti resmî programına 'NATO’ya bağlıyız' lafını Özdağ’ın bizzat yazması ise sorgulanması gereken bir olaydır. Ümit Özdağ, FETÖ ile tüm hayatı boyunca mücadele ettiğini söyleyince de aklıma ister istemez FETÖ’nün Kanaltürk TV’sinde 2009-11 seneleri arasında yorumculuk yaptığı 'Ters Cephe' programı geldi." düşüncesini dile getirdi.

Küçük, "O dönem bu program çok popülerdi ve Ümit Özdağ da telifli olarak FETÖ’nün Kanaltürk’ünde bir programcıydı. Bildiğim kadarıyla da o dönem Akın İpek ile arası çok iyiydi. O programın diğer sabit yorumcuları Rasim Ozan ve Ümit Zileli idi. Ayrıca Fikri Akyüz, Mustafa Akyol, Enver Aysever, Salih Tuna da o dönemin bu popüler programında yorumculuk yaptılar...Sayın Özdağ mademki FETÖ’ye hep düşmandınız neden FETÖ’cü Akın İpek’in kanalında maaşlı olmayı kabul ettiniz?" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | İyi Parti'de 'FETÖ' gerilimi | Buğra Kavuncu: Ümit Özdağ hakkında iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunacağım

TIKLAYIN - Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' iması yapan İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın danışmanı istifa etti

TIKLAYIN - İstanbul'da İyi Partili 39 başkan, Ümit Özdağ'ın partiden ihracını talep etti