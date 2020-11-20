Cem Küçük: Rahmetli Burhan Kuzu bile "Abartmayın" dedi ama kendisi hayatını Covid-19'dan kaybetti, bu hastalığı ciddiye alın

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "İnsan yaşadığını bilir... Covid çıktığından beri bu virüsün uydurma olduğunu söyleyenler var. Uydurma deyip bu hastalığa yakalanarak hayatını kaybedenler oldu. Dünyada çok örneği var. Rahmetli Burhan Kuzu bile abartmayın dedi ama kendisi hayatını Covid-19'dan kaybetti. Bu hastalığı ciddiye alın" uyarısında bulundu.

Küçük, "Bu virüsün ne olduğunu anlamak onu kapmak ve tecrübe etmekle ilgili. Elbette akciğerlere inmeyip boğazda kalınca basit geçirenler var. Ama ciğere inip bu hastalığı çok zor atlatanlar da var. Hatta atlatamayıp hayatını kaybedenler oldu. Covid-19 uydurma deyip bu hastalığa yakalanıp işin ciddiyetini anlayanlar da oldu. Bu virüs normal bir grip, nezle ya da influenza gibi değil. Sizi çok zorluyor. Bir kere tat ve koku alma duygunuz gidiyor. Üzerinizde ağırlık ve yorgunluk oluyor. Koronanın en bariz özelliği şu: Kendinizi iyi hissettiğiniz andan yarım saat geçince üzerinizden kamyon geçmiş gibi yorgun, hâlsiz ve bitkin hissediyorsunuz..." bilgisini paylaştı.

Küçük yazısında, "Bir diğeri; sesiniz gidiyor... Benim sesim gitti, 5-6 gün sonra geri geldi. Daha yeni yeni ses yerine oturdu... Korona olup devletin verdiği hap ve ilaçları kullanmayanlar var!.. Neymiş yan etkileri oluyormuş. O ilaçları almayıp durumu daha kötüye gidenler de oldu." ifadesini kullandı.