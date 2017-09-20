Cem Küçük: Nagehan Alçı saflığına doymasın, beni de ikna etmeye çalıştı; Nazlı Ilıcak tarafından ihanete uğradı!

Türkiye yazarı Cem Küçük, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, dün (19 Eylül 2017) mahkeme karşısında yaptığı savunmayı eleştirdi. Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın duruşmadan bir gün önce kaleme aldığı yazısında "Nazlı Ilıcak tahliye edilmeli" dediğini hatırlatan Küçük, "Kusura bakmasın ama Nagehan da saflığına doymasın. Pazartesi o yanlış yazıyı yazdığında ben Nagehan'ı aradım, tepki koydum. Bana hâlâ telefonda Nazlı Ilıcak ve Kadri Gürsel'in tahliyesini savunup, beni de ikna etmeye gayret ediyordu" ifadesini kullandı.

Küçük, Ilıcak'ın Alçı'ya ihanet ettiğini savundu.

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Cem Küçük'ün "Nagehan'ın Carlito Brigante yanılgısı" başlığıyla yayımlanan (20 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şaşırdım mı? Hiç şaşırmadım. Ama bu kadarını açık itiraf edeyim ben bile beklemezdim. Biliyorsunuz pazartesi günü Nagehan Alçı, Nazlı Ilıcak'ın avukatı gibi bir yazı yazdı. Ilıcak'ın pişman olduğunu, Gülen'den nefret ettiğini ve tahliye edilmesi gerektiğini savundu. Bu yazısından ötürü bizim tarafta Nagehan'a haklı bir tepki oldu.

Peki dün ne oldu? Nazlı Ilıcak çıktığı mahkemede kendisinin tahliye edilmesi için çabalayan Nagehan Alçı'ya öyle bir ihanet etti ki, bu kadar büyük aleni ihanet az bulunur. Ilıcak dün âdeta kendisinin yerine Nagehan'ın içeri girmesini mahkeme heyetinden talep etti. Daha dün kendisinin avukatı gibi davranan bir insanı kendi yerine hücreye sokmak istedi. Dün hayatının dersini aldı Nagehan. Başka hiçbir olay "Merhametten maraz doğar" sözünü bu kadar mükemmel izah etmez.

Ama Nazlı Ilıcak böyledir. Bu kadının psikiyatrik bir vaka olduğunu 2013'ün Temmuz ayından beri defalarca yazdım. Ilıcak her şeyden önce kendi kocasına ihanet ederek kendi ailesini batırdı. Demirel'in tetikçiliğini yapıp Özal Ailesi'ne öyle iftiralar attı ki, Kemal Ilıcak'ın ekonomik olarak batması ve sonunda kalp krizi geçirip ölmesini sağlayan süreci başlattı. Ailesinin batması Ilıcak'ın umurunda olmadı. Şu anda da ne oğlunu ne kızını ne torunlarını düşünmez, önemsemez.

Dışarı çıksa ailesine yine ihanet eder. Ilıcak karakter olarak sadece "kendine tapan" bipolar bir şahsiyettir!.. Nazlı Ilıcak bir çocuk zekâsında ama buna mukabil Marie Antoinette ihtirasına sahip psikiyatrik olarak hasta biridir. Bunları 3 sene önce yazdım ve şu an hepsi doğrulanıyor. Hem Nagehan'dan kendisi lehine yazı yazması için çocuklarıyla ricacı olur hem de mahkemede Nagehan'ın aleyhine konuşur. Hayatında hep yaptığı gibi kendisini destekleyenleri arkadan bıçaklar, ihanet eder. Cumhurbaşkanımıza da aynısını yaptı. Nazlı Ilıcak budur.

Kusura bakmasın ama Nagehan da saflığına doymasın. Pazartesi o yanlış yazıyı yazdığında ben Nagehan'ı aradım, tepki koydum. Nagehan daha önce de Kadri Gürsel'i savunmuştu. "Cellatlarına âşık mı oluyorsun? Yaptığın şey liberalizm değil saçmalık, akılsızlık" dedim. Bana hâlâ telefonda Nazlı Ilıcak ve Kadri Gürsel'in tahliyesini savunup, beni de ikna etmeye gayret ediyordu.

