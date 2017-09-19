Nagehan Alçı'nın "Tahliye edilmeli" dediği Nazlı Ilıcak savunma yaptı: Bank Asya kredisiyle villa mı aldım?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve kardeşi Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi ile birlikte yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savunma yaptı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın dün (18 Eylül 2017) yayımlanan yazısında "Şimdi çok pişman. Gülen’den nefret ediyor" diyerek tahliye edilmesi gerektiğini belirttiği Ilıcak, savunmasında "Ben Bank Asya'dan krediyle villa mı aldım? FETÖ ile göbek bağı olanlar, menfaat peşindekiler hapiste değil. Ben hiçbir zaman menfaat peşinde olmadım" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı ile eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2013 yılında Bank Asya'dan çektileri kredi ile villa aldıkları ortaya çıkmıştı. Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz'ın "Size hangi Kemalist Bank Asya'dan kredi çekin dedi?" sorusuna Alçı, "Evet Bank Asya'dan kredi çektik, yanlış yaptık" yanıtını vermişti.

Nazlı Ilıcak'ın savunmasından öne çıkan bölümler şöyle:

3 ay önce sizi suçsuzluğuma ikna edebildiğimi sanmıştım. Ama somut delil var diyerek tahliye etmediniz. Ancak bu somut delilleri sunmadınız. Benim darbeye teşebbüs ettiğimin somut delilleri ne olabilir diye üç aydır düşünüyorum.

Zekeriya Öz'le kartopu fotoğrafı, Bugün gazetesinden aldığım 15 aylık maaş darbeye teşebbüsün somut delili midir? Darbe suçlarında cebir, şiddet aranması lazım. Ben 11 tweetle bir kartopu fotoğrafıyla "darbenin aslî unsuru" olmuşum.

Benim darbeyi önceden bildiğimi, darbeye nasıl zemin hazırladığımı, niçin darbe yapmak isteyebileceğimi de kanıtlamak zorundasınız. Ben Bank Asya'dan krediyle villa mı aldım? Menfaat peşindekiler hapiste değil. Ben hiçbir zaman menfaat peşinde olmadım.

Menderes'in başına gelenlerle bugün biz gazetecilerin başına gelen aynı şey. Yassıada'yla mukayeseyi tarihten örnek alınsın diye yaptım. Biz gazeteciler suç teşkil etmeyen yazılarımızla yargılanamayız.

Savcının "darbeyi çağrıştırıcı" dediği cümle hangisi? Somut cümle göstermiyor. Hep toptan konuşuyor. Darbeyi ne zaman övmüşüm ben?

İddianamede bazı doğrular da var. Mesela Bülent Keneş'in, Kerim Balcı'nın, Emre Uslu'nun darbe çağrışımlı tweetleri... FETÖcüler!

Ben Ahmet Altan ve Mehmet Altan dışında birlikte yargılandığım kimseyi tanımıyorum. Ben niye öteki insanlarla birlikte yargılanıyorum?

Ben önce “terör örgütü üyeliğinden” tutuklandım. Sonra bu örgütle alakam olmadığı ortaya kondu ama bu kez de darbecilik yamandı.

Hıfzı Çubuklu cezaevine girmeden önce beni güvenilir ve AKP yanlısı bir gazeteci olarak aradı. Ben de onu savunan yazı yazdım.