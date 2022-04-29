Cem Küçük: Kemal Bey herkesten fazla inisiyatif almış durumda; birçok konuda en net açıklamalar ondan geliyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer muhalefet liderlerinden daha fazla inisiyatif aldığını belirterek, "Elektrik faturaları, TÜİK ve birçok konuda en net açıklamalar ondan geliyor" dedi.

Küçük, yazısında Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" sözlerinin adaylık açıklaması olduğunu belirtti.

Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu uzun zamandır 'ben adayım' diyor zaten. Salı günkü grupta yaptığı açıklama 6'lı masaya bir mesaj. 'Yolumu kesmeyin' uyarısında bulunuyor. Meral Hanım zaman zaman, 'İmamoğlu ya da Yavaş olabilir' diyor. Kemal Bey, Meral Hanıma, 'Ben kararlıyım' mesajını iletmiş oluyor.

Şöyle bir bilgi edindim: Kemal Bey 20 gün önce Genel Başkan Yardımcıları ve Grup Başkan Vekillerine çok sitem etmiş. 'Cumhurbaşkanı adayı olarak beni niye konuşmuyorsunuz' demiş...

6’lı ittifakın çok fazla yolu yok. Zaten biri ayrıldı. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir adayda anlaşacaklardır.

Kemal Bey herkesten fazla inisiyatif almış durumda. Elektrik faturaları, TÜİK ve birçok konuda en net açıklamalar ondan geliyor."

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu’ndan yol arkadaşlarına: Vatanı satanlarla kavga edeceğiz, ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin!