Cem Küçük: Helalleşme çağrısı yapanlar 2023’e intikam yeminleri ediyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bunların başında da Erdoğan’ın aile bireyleri geliyor" açıklamasını değerlendirdiği yazısında, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı hakkında böyle iftiralar atmak artık yakışmıyor demeyeceğim, çünkü sürekli söyleniyor. “Erdoğan kaçacak” demek Allah aşkına FETÖ söylemi değilse nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kendi "Pensilvanya’ları"nı oluşturma telaşında şeklinde suçlayacak şekilde akıl dışı yorumlar yapıyor Kemal Bey" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu savunan Küçük, "İnsan gerçekten artık hayret de edemiyor! Helalleşme çağrısı yapanlar 2023’e intikam yeminleri ediyor. 1960 darbe göndermesi ve Menderes benzetmesi yapıyor.

Birileri Kemal Bey'e gittiği yolun yol olmadığını söylesin! Gerçekten böyle siyaset yapılmaz. Hiçbir amaca hizmet etmiyor" diye yazdı.

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TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: ABD'ye para akışı elimizde, paravan vakfın yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait!