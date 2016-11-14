Cem Küçük gecikmedi: FOX, Fatih Portakal’ı kovmak zorundadır; yoksa ağır yaptırımlar gelir!

Cem Küçük, Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Sunucu' ödülü alan FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın kanalının Dink cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan haber müdürü Ercan Gün’ü de anması üzerine “FOX yönetimi Fatih Portakal'ı kovmak zorundadır. Yoksa ağır yaptırımlar gelir. Bu ülkede FETÖ övülemez. Kafanıza sokun bunu” dedi. Portakal, Aydın Doğan’ı da “açıklamaya yapmaya” davet etti.

Cem Küçük, ByLock'un patentini elinde bulunduran David Keynes'le ABD'de buluşup haber yapan Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'ı hedef göstererek "Bylock MİT'in en hassas olduğu dosyadır. Teşkilatımız çok rahatsız. Tetikçi Ismail Saymaz Mehmet Baransu gibi ağır bedel ödeyecek" demişti. Küçük, yine Aydın Doğan’a yönelik olarak “Her türlü muhalefete saygımız var ama Yüce Türk Devleti'ne düşmanlık suçtur. İsmail Saymaz bunu yapmıştır” demişti.

Küçük’ün Twitter’dan paylaştığı mesajları şöyle:

Altın Kelebek ödül töreninde FETÖ'cü Ercan Gün övüldü ve suç işlendi.Bunun bedelini ödeyeceksiniz…

Böyle alçaklık olur mu? FETÖ'cü Ercan Gün Hrant Dink'in cinayetinin doğrudan içindedir. Bunu Hürriyet muhabirleri de yazdı..

FETÖ'yü öven Fatih Portakal adlı mahluk "medeni ölüler Mezarlığı"na defnedileceksin.241 şehidimizden de mi utanmadın?

Aydın Doğan Grubu bu rezaletle ilgili açıklama yapmak zorundadır. Ekrem Dumanlı'nın övülmesinden farksızdır bu rezalet.

Nedim Şener de Ercan Gün'ün FETÖ'cü olduğunu biliyor. Konuşsana Nedim. Kanalında FETÖ övüldü…

FOX yönetimi Fatih Portakal'ı kovmak zorundadır. Yoksa ağır yaptırımlar gelir. Bu ülkede FETÖ övülemez. Kafanıza sokun bunu.

Adice katledilen Hrant Dink'ten de mi utanmadınız? FETÖ'cü Ercan Gün bu cinayetin içindedir…

Fatih Portakal sen sinsi bir devlet düşmanısın.Bu devletin ve milletin düşmanısın. FETÖ'yü övmek suçtur. Suç işledin..

Şu Altın Kelebek nasıl bir kaypaklıktır?Önce FETÖ övülür, sonra Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş övülür, sonra Sıla övülür. Yuhh…

Ey Gülben Ergen hani geçen sene Can Dündar'ı, yani FETÖ'yü övüyordun. Bu sene noldu da kuzu gibi oldun?