Cem Küçük: Enver Aysever bize yandaş dedi durdu, ama parayı havuduyla kendi götürüyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki atölyesine ilişkin olarak, “Enver Aysever bize yandaş dedi durdu, ama parayı havuduyla kendi götürüyor” düşüncesini dile getirdi.

Küçük yazısında, "Adrese teslim değil isme teslim ihale yapmışlar. Şimdi kim yandaş? Bize yandaş dediler yıllarca. Bu nasıl iş? Yandaşlığı havuduyla muhafazakârlar değil sosyal demokratlar götürüyor. İşte örneği bu. Düşünün mesela Konya Belediyesi’nden ben böyle ihale alsam ne olurdu? Hükûmete yakın bir isim alsa ne olurdu? Ayıptır günahtır. Bize laf atanlar Enver Aysever’i görmüyor mu? Enver Aysever bize yandaş dedi durdu, ama parayı havuduyla kendi götürüyor. Meğer tek derdi parayı cebe atmakmış!.." ifadesini kullandı.