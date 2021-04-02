Cem Küçük: Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediyeleri çokça eleştiriyoruz, ama iyi iş yaptıklarında da alkışlayalım

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediyeleri çokça eleştiriyoruz. Eleştireceğiz de... Ama iyi iş yaptıklarında da alkışlayalım. 'Efendim, onlar bizi alkışlıyor mu da biz onlara iyi yaptın diyelim' diye düşünenler var. Bu çok saçma ve yanlış bir düşünce." görüşünü savundu.

Küçük yazısında, "Geçen gün İngiltere'de kurulan ve merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan müzayede evi Sotheby's’de Kanuni Sultan Süleyman portresi vergilerle beraber 5 milyon TL’ye satıldı. Alıcının adı gizli tutuldu. Umarım ülkemizden biri almıştır. Aynı müzayedede İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bazı alımlar yaptı. Ekrem İmamoğlu, “Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'ân-ı kerim ve el yazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yer aldığı 1200 yıllık, Maide Suresi'nin yer aldığı 1100 yıllık, 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'ân-ı kerim sayfaları, Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un” açıklamasında bulundu. Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediyeleri çokça eleştiriyoruz. Eleştireceğiz de... Ama iyi iş yaptıklarında da alkışlayalım. 'Efendim, onlar bizi alkışlıyor mu da biz onlara iyi yaptın diyelim' diye düşünenler var. Bu çok saçma ve yanlış bir düşünce. CHP böyle yaptığı için muhalefette ve iktidar olamıyor. AK Parti ve bizim taraf medyası öyle olmamalı. İBB'nin Sotheby’s’dan yaptığı alımlar ülkemiz için kazançtır." düşüncesini dile getirdi.

Küçük yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Medya kuruluşları bunları haber yapmayabilir. Kendi yayın politikaları, saygı duymak gerekir. Ama muhalif medya bunu hemen kullanıp “bizi sansürlüyorlar" diye haber yapıyorlar.

Hep söylüyorum, medyada bazen muhalefete zarar versin diye yapılan haberler yarar getirir. Bazen tam tersi olur...

CHP’nin hâli ortada. Hiçbir ankette oyları artmıyor. Zaten kendi kendilerini bitirecekler ama ülkemize faydalı iş yaparlarsa alkışlayalım. Sotheby’s’den aldıkları Kur'ân-ı kerim ve el yazmaları ülkemizin yararına işlerdir."