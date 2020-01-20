Cem Küçük: Bu Soylu'nun ikinci ameliyatıymış, vallahi gazetecilik ölmüş

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadıktan sonra olduğu burun ameliyatının ikinci ameliyatı olduğunu, varis ameliyatından basının haberinin olmadığını yazdı. Küçük, “İçişleri Bakanı, ülkenin en popüler isimlerinden bir. Hayatı, işi gücü herkesin gözleri önünde cereyan ediyor. Bir Allah’ın kulu ameliyat olduğunu duymuyor. Vallahi gazetecilik ölmüş. Soylu’nun herkesin içinde kanayan burnu, mesela evdeyken kanasa burun kılcallarını yaktırdığından da haberimiz olmayacaktı” eleştirisinde bulundu.

Küçük, “Öğrendiğime göre bu ameliyat Soylu’nun ikinci ameliyatıymış. Geçen yıl İstanbul’daki yerel seçimlerinden hemen sonra Süleyman Beyin sağ ayağında varis ortaya çıkıyor. Doktora gidiyor. Doktorları ameliyat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Soylu dinlemiyor. Terörle mücadele ve Barış Pınarı Harekâtı öncesi olmaz diyor. Ve sırf vatan için çalışmaya, terörün kökünü kazımak için sağlığını sonuna kadar tüketiyor... Soylu az uyuyan, çok yürüyen, gecesi gündüzü olmayan bir bakan. Sağlık gibi şahsi dertlerini umursamıyor. Ancak ağrı ve şişkinlik artınca doktorlar ’tamam’ deyip Ankara’da acil ameliyata alıyorlar. Tarihi net öğrenemedim ama 2019’un eylül ya da ekim ayı gibi. Belki daha önce. İki gün Ankara’da dinleniyor Soylu ve sonra doktorları da pek dinlemeden çalışmalarına devam ediyor” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın