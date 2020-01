Cem Küçük, Aydın Doğan'a "Artık seni biz yöneteceğiz" dedi, canlı yayında kovulacak gazeteciler listesi açıkladı!

Star yazarı Cem Küçük, Kanal 24'te Bugün yazarı Ersoy Dede ile yaptığı Günün Manşeti programında Aydın Doğan'a yönelik tehditlerde bulundu. Cem Küçük, "Artık seni de biz yöneteceğiz. Seninle ilgili kararları da artık biz alacağız Aydın Doğan" dedi.

Cem Küçük, 'kovulmasını istediği gazetecilerin listesi'ni açıklayarak, "Paralel yapıyla mücadele edeceğiz' diyorsan, o zaman Eyüp Can'ın işine son vereceksin. Yardımcısı var Bülent Mumay. İkisinin birden sözleşmesini fesh et. İyi niyetini anlayalım. Nazlı Ilıcak, Kanal D’de program yapıyor. Kovacaksın. PKK meselesine girmiyoum. Ahmet'i, Şirin'i, Nevşin'i kovsun demiyorum" ifadelreini kullandı.

Hürriyet'te yayınlanan açık mektupla ilgili konuşan Küçük, "Bu bir kere teslim olma değil. Aydın Doğan teslim olursa, biat ederse Milliyet gibi olur. Milliyet'in gerçek tirajı 30 bine düştü. Beyaz Türklerin gözünde bir değeri kalmadı. Aydın Doğan böyle yapmaz. Adım gibi eminim. Ilımlı mesaj veriyor burada. 'Geri adım atarım' diyor. Ger adım atmak mı istiyorsun Aydın Doğan? Tamam o zaman bize samimi olduğunu göstermek zorundasın ki ikna olalım. Biz de bakacağız senin durumuna. Daha karar vermedik."

Küçük, Aydın Doğan tehditlerine şu sözlerle devam etti: "Paralel yapıyla mücadele edeceğiz' diyorsan, o zaman Eyüp Can'ın işine son vereceksin. Yardımcısı var Bülent Mumay. İkisinin birden sözleşmesini fesh et. İyi niyetini anlayalım. Nazlı Ilıcak, Kanal D’de program yapıyor. Kovacaksın. PKK meselesine girmiyoum. Ahmet'i, Şirin'i, Nevşin'i kovsun demiyorum. Bizim için FETÖ birinci düşmandır. Eğer senin için de düşmansa, Eyüp Can, Bülent Mumay ve Nazlı Ilıcak’ı kovacaksın. 'Ben Devletin yanındayım. Cumhurbaşkanı'yla, MİT'le, Genelkurmay'la aynı düşünüyorum' diyorsan kovacaksın. Kovmuyorsan başka kapıya. Kovmuyorsan bu mektup boşunadır. Bedelini ödeyeceksin."

'Artık seni biz yöneteceğiz'

"Artık seni de biz yöneteceğiz. Seninle ilgili kararları da artık biz alacağız Aydın Doğan" diyen Küçük, "O kadın neydi, Vuslat Doğan mıydı, işte bir tanesi, önemli değil kim olduğu. 'Biz bütün terör örgütlerine karşıyız' diyor, arkasında Eyüp Can duruyor... Aydın Doğan'ı buradan bir kez daha uyarıyorum. Aydın Doğan’ın bu uyarıyı ciddiye alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı

"Aydın Doğan, Nazlı Ilıcak ve Bülent Mumay konusunda gereğini yapsın, biz de 'Aydın Doğan iyi niyet gösteriyor' diyelim, merhamet edelim" şeklinde konuşan Küçük, "Şunu yapmayacak 'Geriye çektim, maaşlarını ödüyorum' demeyeceksin. Sözleşmelerini fesh edeceksin. Biz göreceğiz onu. Yoksa o üçünü atmadıkça bu kavga devam edecek. Nereye varırsa sonu. Biz her şeye varız. Ya sen tasfiye olursun Aydın Doğan ya biz!" dedi.

'Yardım ve yataklıklarını unutmadık'

Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü: "PKK meselesine gelmiyorum. O ayrı bi iş. Sonra konuşacağız. Nevşin'ler, Şirin'leri falan unutmadık. PKK’ya yardım yataklıklarını unutmadık. Onlar duruyor. 100 yıl geçse de unutmayız. Ama bu üç isimle ilgili gereğini yap, bakalım."