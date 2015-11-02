1 Kasım seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren Star yazarı Cem Küçük, "Hiç beklenmeden FETÖ medyasına el konmalı, Aydın Doğan bu millete selam durmak zorundasın!" dedi. MHP'nin oylarındaki düşüşü değerlendiren Küçük, "Devlet Bahçeli bu sonuçlardan sonra koltuğunu koruyabilir mi, göreceğiz. Her şeye hayır demenin bedeli budur. Millet affetmez" yorumunu yaptı.

"Hiç beklenmeden Zaman ve Samanyolu dahil diğer FETÖ medyasına el konulmalıdır" diyen Küçük, "Bu yasal ve meşrudur. Millet buna onay vermiştir. Savcı ve hakimlerimiz zaten gerekeni yapıyorlar ama 1 Kasım sonuçları onlara da gereken pozisyonu açmıştır" diye devam etti.

"Ne yalan söyleyeyim, AK Parti’nin bu kadar yüksek oy alacağını tahmin etmiyordum"

1 Kasım seçimleri sonrasında ortaya çıkan sonucu beklemediğini belirten Cem Küçük'ün Star gazetesinin bugünkü (2 Kasım 2015) nüshasında yayımlanan köşe yazısı şöyle:

"Ne yalan söyleyeyim, AK Parti’nin bu kadar yüksek oy alacağını tahmin etmiyordum. Bu rakamı bilen sadece Adil Gür oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Millet çok önemli bir ders verdi ve hainleri adeta silip süpürdü.

AK Parti 7 Haziran’da yüzde 41’e düştü diye Tayyip Erdoğan’ı arkadan hançerleyenler şimdi ne düşünüyor çok merak ediyorum. Artık tek parti iktidarı yok diyen bu utanmazlar şimdi ne yazacaklar çok merak ediyorum. Sözde bu muhafazakarlar şapkalarını önlerini alıp iyi düşünecekler. Çünkü oyu düştü diye ihanet edenler yarın bir gün aynı şeyi gene yaparlar.

"HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı; yoksa bir sonraki seçimde de baraj altı kalırlar"

Çeşitli görüşmelerle Erdoğan artık gidici, zaten yönetemiyor diyen bu utanmaz güruh artık sesini kesmeli. Üst akıl ve faiz lobisi diye Sayın Cumhurbaşkanımızın sık kullandığı argümanlarla dalga geçen bu sözde muhafazakar kesim şimdi gene çeşitli yollar bulup yanaşmayı deneyeceklerdir. Yemezler! İşinize bakın. Erdoğan’ın tezleriyle dalga geçenler de rezil oldular. Artık AK Pati treninde onlara yer yok!

Bu millet PKK’dan nefret ediyor. Kürt kardeşlerimiz bunu bir kez daha gösterdi. Terörden millet bıktı. Artık HDP meşru çizgide siyaset yapıp PKK ile arasına mesafe koymalı. Yoksa bir sonraki seçimde de baraj altı kalırlar. Düz ovada siyaset yapın. PKK bitmeye mahkumdur. Yüzde 13’lük oyu şiddet ve terör sosuna bulaştıran HDP resmen kafasına sıktı. Artık akılları başlarına gelir. Çözüm sürecini bitirdiler ve millet onlara gereken dersi verdi.

MHP resmen bitti. Devlet Bahçeli bu sonuçlardan sonra koltuğunu koruyabilir mi, göreceğiz. Her şeye hayır demenin bedeli budur. Millet affetmez. CHP ise hep aynı. CHP’nin başına kim gelirse gelsin sonuç değişmiyor. Millet CHP’ye hiç güvenmedi ve güvenmiyor da. Onların da artık klasik politikalarından caymaları ve yeni şeyler söylemesi lazım. Kılıçdaroğlu gene kendini galip ilan ederse söylenecek hiçbir şey yok.

"Hiç beklenmeden Zaman ve Samanyolu dahil diğer FETÖ medyasına el konulmalıdır"

Gelelim FETÖ’ye. Bu ülkedeki her partinin tabanı FETÖ’ye kin kusuyor. Devletimizin FETÖ’ye karşı yürüttüğü her hareket meşrudur. İpek Medya Grubu’na atanan kayyum da sonuna kadar hukuki ve meşrudur. Millet buna onay vermiştir. Artık bu çete hemen bitirilmelidir. Hatta hiç beklenmeden Zaman ve Samanyolu dahil diğer FETÖ medyasına el konulmalıdır. Bu yasal ve meşrudur. Millet buna onay vermiştir. Savcı ve hakimlerimiz zaten gerekeni yapıyorlar ama 1 Kasım sonuçları onlara da gereken pozisyonu açmıştır. Hiç çekinmesinler ve gerekeni yapsınlar.

Tabii bir de Aydın Doğan var. 9 Haziran’da “7 Haziran’ı Aydın Doğan kazandı ama daha maç bitmedi” diye bir yazı kaleme almıştım. Bu lafı sevmiyorum ama haklı çıktım. Aynen şöyle yazmıştım: “Aydın Doğan Hürriyet ve CNN Türk başta olmak üzere tüm yayın organlarını HDP’yi parlatmak üzerine kurguladı. Özellikle Selahattin Demirtaş’ı laik Türkler gözünde meşrulaştırmak için elinden geleni yaptı. CNN Türk Selo TV kanalına döndü. Aydın Doğan’ın eski adamlarından Yılmaz Özdil bile 30 yıllık meslek hayatında bu kadar büyük bir cilalama ve ambalajlama projesi görmediğini yazdı. Aydın Doğan ve beyin adamları bunu kurguladı. Bu projeyi Ahmet Hakan başta olmak üzere CNN Türk’te uyguladı ve başardılar. Eğer HDP İstanbul’da üçüncü parti olduysa bu tamamen Aydın Doğan sayesindedir. Doğan Medya laik Türklerin kafasını istediği gibi formatlayabilme özelliğine sahiptir. Kendini çok entelektüel ve zeki sanan laik şehirli eğitimli Türkler aslında Aydın Doğan nasıl düşünmelerini isterlerse öyle düşünen insanlardır.”

Yazıyı bitirirken de “Bu maç henüz bitmedi” dedim. Evet Aydın Bey. AK Parti ezdi geçti. İyi düşünmenizde fayda var. Aydın Doğan artık bu milletin karşısında selam durmak zorundasın. Sana ayrıca geleceğim Aydın Doğan. PKK ve FETÖ ile tüm bağını keseceksin. Yapacaksan meşru muhalefet yap. Bu iki terör örgütünü meşru gören isimler ana akım medyada olamaz. FETÖ ve PKK terör örgütü değildir diyenler Doğan Medya aracılığıyla kara propaganda yapmaya devam ederlerse bunun hukuki sonuçları olacaktır. Hep birlikte göreceğiz.

1 Kasım sonuçları hayırlı olsun. Milletimiz hainlere gereken cevabı vermiştir.