Cem Karaca'nın son gözlüğü Kıraç'a hediye edildi

Kıraç’ın dün akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen akustik konser serisinin ilkinde, Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, Cem Karaca’nın taktığı son gözlüğü, manevi oğlumuz diyerek Kıraç’a hediye etti.

Kıraç’ın dün akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen akustik konser serisinin ilkinde, sanatçı duygu dolu anlar yaşadı. Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, Cem Karaca’nın taktığı son gözlüğü, manevi oğlumuz diyerek Kıraç’a hediye etti.

Kıraç, 21 yılın seçkisini, akustik düzenlemeleriyle, dinleyicilerinin beğenisine sunuyor. Sanatçı, 1998 yılında müzikseverlerle buluşan Deli Düş albümünden başlayarak, albümlerinden ve dizi müziklerinden seçtiği özel repertuarının akustik performansını sergiliyor. Kıraç, dün akşamki konserinde de Oysa Bir Umuttu, Bir İstanbul Masalı, Olur Ya gibi dizi müzikleri ve Yıkık, Gidiyorum, Zaman gibi albüm şarkılarının yanı sıra, Çayeli, Ramize ve Sarı Gelin gibi türküleri akustik olarak seslendirdi.