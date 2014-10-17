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Cem Garipoğlu'nun DNA sonuçları açıklandı

Silivri Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun DNA'sı ile anne ve babasından alınan doku örneklerinin uyumlu olduğu tespit edildi

17 Ekim 2014 22:59

Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun anne ve babası, iki gün önce Adli Tıp Kurumu'na gelerek doku örneği verdi.

Karabulut ailesinin başvurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle alınan mahkeme kararı doğrultusunda, Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu ve babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan DNA analizi için kan ve tükürük örneği alındı.  

Garipoğlu çiftinden alınan örnekler, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde, intihar eden Cem Garipoğlu'ndan alınan DNA profiliyle karşılaştırıldı. Yapılan incelemede, Garipoğlu ailesinin fertlerinin DNA profillerinin örtüştüğü tespit edildi. 

Adli Tıp Kurumu'nun DNA profillerinin karşılaştırılmasına ilişkin raporu UYAP üzerinden bugün Silivri Başsavcılığı'na ulaştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, tahkikatın sürdüğünü ve Garipoğlu ailesinin DNA profillerinin uyumlu olduğunu belirtti.

 

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