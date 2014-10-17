Karabulut ailesi, Perihan Mağden'e dava açıyor

Perihan Mağden'in, Cem Garipoğlu için “Biz Cem’e haksızlık yapmışız”, ifadesi Münevver Karabulut'un ailesinin tepkisini çekti. Aile , Mağden'e basın yoluyla hakaret davası açmaya hazırlanıyor.

Perihan Mağden, Taraf gazetesindeki köşesinde Cem Garipoğlu’nun cezaevindeki intiharını konu aldığı yazısında, “Biz Cem’e haksızlık yapmışız”, “Hakikat şu ki; Münevver’in ailesi intikama doymuyor” gibi ifadelere yer verdi. Mağden’in yazısı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.



Mağden, “Cem Garipoğlu’nun Türklük halleri ve akıl sağlığıyla bu dünyaya yerleşememe sınavı” başlıklı köşe yazısında Münevver Karabulut’u öldürmekten çarptırıldığı 24 yıl hapis cezasını çekerken cezaevinde intihar eden Garipoğlu’nu yazdı.

Perihan Mağden ne yazmıştı?

Mağden yazısında şu ifadelere yer verdi: “Biz Cem’e haksızlık yapmışız! Avukatının başından beri dediği gibi, ruh sağlığının yerinde olup olmamasını kat’i surette kâle almamışız, demek ki. (...) Cem, hazırlıksız yakalandığı bir oyunda/ hayatta, hem Münevver’i, hem kendini yok etti. (...) İntihardan sonra, Münevver Karabulut’un ailesi Cem’in kendini öldürdüğüne inanmıyor, soruşturma , kanıt talep ediyor. Hakikat şu ki; Münevver’in ailesi intikama doymuyor. Giden çocuğunun yerini hiçbir şey dolduramaz, muhakkak. Bitmek tükenmek bilmez bir intikam hissi de öyle. Ben Münevver’in annesi olsam, mahkemede Cem’in üstüne atlayıp gebertmek isterim onu! diye düşündüm kaç kez. Hakikaten. Ellerimle boğuvermek, oracıkta!”

Münevver'in ailesi Perihan Mağden'i aradı

Mağden’in yazısına, Münevver Karabulut’un ailesinden de tepki geldi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut’un kendisini aradığını, yazıda çok ağır ifadeler olduğunu ve intikam duygusu içinde olmadıklarını belirttiğini, söz konusu yazıya ilişkin basın yoluyla hakaret davası açacaklarını söyledi.