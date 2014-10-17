Cem Garipoğlu intihar öncesi 33 psikolog ve müftülük vaizleriyle görüşmüş

TBMM Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu’nun intiharıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Türkmenoğlu, "Cem, 33 defa psikologla görüşmüş. Kameraların görmediği özel yaşam alanında kafasını poşet geçirerek ve boğazını sıkarak intihar etmiş. Olay gecesi şüpheli bir durumu yok" diye konuştu.

Türkmenoğlu, sosyal çalışmacılarla üç kez bir araya gelen görüşen Garipoğlu’nun müftülük aracılığıyla görevlendirilen vaizlerle görüştüğünü açıkladı. Olay gecesi şüpheli bir durumun tespit edilmediğini ve Garipoğlu’nun şüphe uyandıracak özel bir isteği olmadığına dikkat çeken Türkmenoğlu, ‘tek kişilik hücrede intihar’ tartışmasına da, “Yapılan incelemeler sonucunda Cem Garipoğlu’nun kalmakta olduğu özel hücresinin kameralar tarafından görülmeyen özel yaşam alanında kafasına poşet geçirerek ve poşetin altından boğazını iple sıkmak suretiyle yerde uzanır şekilde hareketsiz olduğu tespit edilmiş ve yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Türkmenoğlu’nun açıklaması şöyle:

Kamuoyu tarafından yakından takip edilen bir olay olarak uzun yıllar gündemden düşmeyen Münevver KARABULUT’u öldürmek suçundan hüküm giyen Cem GARİPOĞLU, 10.10.2014 tarihinde Metris 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevindeki tek kişilik hücresinde ölü olarak bulunmuştur.

Konu ile alakalı olarak derhal inceleme başlatılmış ve Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı olarak tarafıma bilgi verilmiştir. Hükümlünün cezaevinde intihar etmiş olması gerek mağdurun ailesi ve gerek kamuoyu nezdine bir takım tereddütlere yol açmıştır.

Ağırlaştırılmış müebbet cezasının infazını düzenleyen 5275 sayılı kanunun 25. Maddesinde, söz konusu hükümle cezalandırılanların tek kişilik odada kalacakları açık bir şekilde ifade edilmektedir. Bu sebeple hükümlü tek kişilik hücrede tutulmaktaydı.

Yapılan incelemeler sonucunda Cem Garipoğlu’nun kalmakta olduğu özel hücresinin kameralar tarafından görülmeyen özel yaşam alanında kafasına poşet geçirerek ve poşetin altından boğazını iple sıkmak suretiyle yerde uzanır şekilde hareketsiz olduğu tespit edilmiş ve yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Yapılan kontrollerin neticesinde olayın şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtildiği surette gerçekleştiği tespit edilmiş, cenaze otopsi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir

Tek kişilik hücrelerde kalanların kolaylıkla intihar edebileceği iddia edilmekte ancak cezaevlerinde yapılan ve süreklilik tekrar eden denetimler ve kamera kayıt sistemleri bunun kolaylıkla gerçekleştirilmesine engel olmaktadır.

Hükümlü cezaevinde bulunduğu süre içerisinde 33 kez psikolog ile görüşme, 3 kez sosyal çalışmacı ile görüşme gerçekleştirmiş ayrıca müftülük tarafından görevlendirilmiş vaizler ile de görüşme yapması sağlanmıştır.

Hükümlünün cezaevinde kaldığı süre içerisinde her türlü sağlık denetimi gerçekleştirilmiş herhangi bir olumsuz davranış yaşanmamış, intiharına sebep olabilecek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı gibi şüpheli bir durum da tespit edilmemiştir.

Olay gecesi nöbetçi görevlinin ve revir görevlisinin ayrı ayrı gerçekleştirdikleri kontrollerde, Cem Garipoğlu ile iletişim kurulmuş her hangi şüpheli durum ya da isteği olmadığı görülmüş, olay öncesi durumundan şüphe edilecek her hangi bir durum tespit edilmemiştir.

Hükümlü Cem Garipoğlu’nun intihar vakası ile ilgili Metris 1 nolu cezaevinde Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır. Konunun yargıya intikal etmiş olması sebebiyle toplumda gerek mağdur Münevver Karabulut’un ailesinin gerek hükümlü Cem Garipoğlu’nun ailesinin psikolojik durumları da dikkate alınmalı, ailelerde ve toplumda yanlış algı oluşmasına sebep olabilecek ifadelerden özellikle kaçınılmalıdır.