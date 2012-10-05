Cem Adrian'ın mastürbasyonlu klibi tepki çekti!

Cem Adrian'ın 'Siyah Bir Veda Öpücüğü' adlı albümünde yer alan 'Yalnızlık' adlı şarkısına çektiği klipteki mastürbasyon sahneleri tepki çekti. Klibin yasaklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Adrian twitter hesabından klibine yönelik tepkilere şöyle yanıt verdi: "Videomdaki masturbasyon sahnelerine eleştirilere istinaden... Asıl Soru: Siz hiç yapmıyor musunuz? değil... "Haftada kaç kere " Ayrıca Ben hiç bir eserimi tv ya da radyolar için üretmedim. Daha çok yayınlanmak için yapılan riyakarlıklardır müziği bu hale getiren. Politikalara yaranmak için kendini küçülten medya kadar, medyaya yaranmak için kendini küçülten müzisyenler de suçludur bu halden. Ve geçen günlerde duyduğum bir sözdür. "Ben aynaya utanmadan bakmayı seviyorum"

Ses telleri normal insanın 3 katı uzunluğunda olan ve 4.5 oktavlık bir sese sahip Cem Adrian'ın 'Emir' adlı albümle başlayıp 'Kayıp Çocuk Masalları' ile devam eden hikâyesinin son albümü olan 'Siyah Bir Veda Öpücüğü' albümündeki 12 parça kendi imzasını taşıyor.