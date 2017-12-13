Cem Adrian'dan Ali Kızıltuğ paylaşımı: 5 gün daha dayansaydın...

Halk ozanı, büyük usta Ali Kızıltuğ'un ölüm haberini alan sanatçı Cem Adrian, "5 gün daha dayansaydın huzurunda öf öf'ü söyleyecektim" dedi.

Geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulan ozanlık geleneğinin çınarlarından Ali Kızıltuğ, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

"Huzurunda türkünü söyleyecektim"

73 yaşında hayatını kaybeden Ali Kızıltuğ'un ölüm haberini alan Cem Adrian, Instagram hesabından fotoğraf paylaştı.

Adrian fotoğrafın altına şunları yazdı:

"Büyük bir tesadüf sonucu tanıştım sözü, müziği ile. Öyle sevdim, öyle içten söyledim ki türküsü... 5 gün daha hayata tutunabilse idi onun için düzenlenen saygı gecesinde, huzurunda söyleyecektim 'öf öf'ü... Büyük usta Ali Kızıltuğ... Hayata bıraktığı onurlu iz hiç unutulmayacaktır."