Çelik'in son dakika atamaları 600'ü buldu

500 civarında olduğu sanılan, eski Bakan Çelik’in son günlerinde atadığı müdür sayısının 600’e yaklaştığı belirtildi.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in, “bakan oluru” ile atadığı müdürlerin sayısının 600’e yaklaştığını belirterek, “Sayın Başbakan Milli Eğitim Bakanı’ndan atamaların iptalini istemeli” dedi.



Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre, Çelik’in 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesine dayanarak il/ilçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürü/müdür yardımcısı, okul müdürü/müdür yardımcılığına yaptığı atamalara tepki büyüyor. İmam hatip liselerinde görevli bazı öğretmenlerin branşları dışında örneğin anadolu lisesine yönetici atanmaları da dikkati çekiyor.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya atananların listesini sunacaklarını belirten Koncuk, “Yüz binlerce eğitimci infial halinde. AKP Uşak Milletvekili Nuri Uslu atamaların iptal edileceğini açıkladı. Sayın Başbakan, Çubukçu’yu uyararak atamaların iptali istenmeli. Sendikamız, 76. maddeye dayandırılarak yapılan atamalara dava açacak” diye konuştu.



Türk Eğitim-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar’ın kardeşi Sadık Akpınar Kahramanmaraş 23 Nisan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığı’ndan Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü’ne getirildi. AKP Gölbaşı Belediye Başkan aday adayı Oğuz Yücel, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı iken bu kuruma müdür oldu. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen’in çeşitli illerdeki şube başkanları okullara müdür veya müdür yardımcısı olarak atandı.



Açıklamaya göre, bazı illere yapılan atama sayıları şöyle: İstanbul 163, Ankara 100, İzmir 100, Adana 23, Antalya 3, Elazığ 3, Mersin 13, Erzurum 17, Van 5, Manisan 17, Eskişehir 8, Konya 23, Yozgat 16, Aydın 9, Isparta 8, Nevşehir 5, Muğla 4, Uşak 4, Aksaray 3, Kahramanmaraş 3, Kırşehir 7, Malatya 11, Amasya 10.



MEB’den önceki gün yapılan açıklamada, “Atamalarda hukuka aykırı durum yoktur” denilmişti.



