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Çelik, yeni albümü için çıplak olarak kontrbas çaldı

Çelik, yaz aylarında çıkarmayı planladığı albüm için çıplak olarak kontrbas çalarken poz verdi

01 Mart 2015 18:47

Şarkıcı Çelik yaz ayında çıkaracağı albüm için çıplak biçimde kontrbas çalarken poz verdi. Tanıtım konsepti şarkıcının kendisi tarafından tasarlandı.

Habertürk 'ün haberine göre, sanatçının hayal gücünün, tüm tarih boyunca yaptığı devinime dikkat çeken Çelik, bu pozun bir afiş olduğunu ve bu afişin fikirlerini işaret ettiğini dile getirdi. Müzik sektöründeki düzeni ‘fast food’ sistem diyerek eleştiren şarkıcı, “Sanatçıların halini, kalbini anlatmak için bu fast food sistem çok yetersiz. O büyük aletin arkasına kendini ürkek bir şekilde saklayan gönülde neler var anlaşılmalı...” dedi.

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çelikalbümçıplakçelloKontrbas

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