-Çelik kanatlı melekler, THK üniversitesinde yetişecek ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Kapılarını ilk kez bu yıl açan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesinde, LYS'nin en başarılı kızları pilot olarak yetişecek. THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, THK'nın 1925 yılında kurulduğunu belirterek, havacılığa ilişkin bütün birikim ve tecrübelerini öğrencilerine sunacaklarını söyledi. Ban, 2011-2012 akademik yılı için Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü'ne MF-4 puan türüyle 12'si burslu olmak üzere toplam 60 öğrenci, İşletme Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne ise TM-1 puan türüyle 12'si burslu olmak üzere toplam 60 öğrenci aldıklarını söyledi. Öğretime başladıkları ilk yılda yüzde 100 doluluk oranını yakaladıklarına işaret eden Ban, öğrencilerin ''Etimesgut Türkkuşu Kampüsü''nde öğrenim göreceklerini dile getirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün belirlediği kurallara göre ticari bir uçakta pilot yardımcısı olabilmek için fiilen en az 207 saat uçma zorunluluğu bulunduğuna dikkati çeken Ban, THK Üniversitesi Pilotaj bölümü öğrencilerine 260 saat uçuş imkanı sağlanacağını ifade etti. Ban, THK Üniversitesinde uçakla eğitim verileceğini de anlattı. THK Üniversitesini, LYS'de ilk 10 bine giren öğrencilerin tercih ettiğini belirten Ban, Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümüne yerleşen 60 kişinin yedisinin kız öğrenci olduğunu söyledi. 7 kız öğrenciden 4'ünün tam burslu olarak okumaya hak kazandığını belirten Ban, şunları kaydetti: ''Kızlarımızla gurur duyuyoruz. Üniversitemizde pilotaj eğitimi almak isteyenler arasında ilk sırayı 546,298 MF4 puanıyla Eskişehir'den Ayşenaz Akyol aldı. Kızımızı yürekten tebrik ediyorum. Havacılık tarihini öğrencilerimizle yeniden yazacağız. Öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. En az onlar kadar biz de heyecanlıyız.'' -''Çocukluk hayalimdi''- Eskişehir Fen Lisesini bitiren LYS'de 1362'nci olan Ayşenaz Akyol, THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümüne birincilikle tam burslu olarak yerleşti. Akyol, şunları söyledi: ''Çok heyecanlıyım. Kendimi bildiğim günden beri hep pilot olmak istemiştim. Babam bana Türk Hava Kurumunun üniversite açtığını ve pilotaj bölümü olduğunu söylediğinde çok heyecanlanmıştım. Hava Ulaştırma Fakültesi benim ilk tercihimdi. LYS'de kazandığım puanla tıp fakültelerinin yanı sıra istediğim mühendislik bölümlerine de girebilirdim, ama ben pilot olmayı tercih ettim. Türkiye'de pilotaj eğitimi olmasaydı, yurt dışına gitmeyi bile düşünüyordum. Kazandığım için çok heyecanlıyım. Sonunda çocukluk hayalim gerçek oldu. Okula başlayacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum.''