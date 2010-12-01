-ÇELİK: ''İSRAİL SON DERECE HOŞNUT'' ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hüseyin Çelik, Wikileaks belgelerinin yayımlanmasından hangi ülkenin hoşnut olduğuna bakmak gerektiğini belirterek, ''İsrail son derece hoşnut. İsrail günler öncesinden, belgeler yayımlanmadan açıklamalar yapıyor'' dedi. Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Wikileaks belgelerinin gündem oluşturmaya devam edeceğini belirterek, ''Öyle anlaşılıyor ki bu hamur daha çok su götürecek'' dedi. Belgelerin adedinin 250 binden fazla olduğunu ifade eden Çelik, şimdiye kadar bunun 200 küsurunun yayımlandığını kaydetti. AK Parti olarak işin içeriğinden çok usulü ve prensipler üzerinde duracaklarını kaydeden Çelik, belgelerin yayımlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton'un belgelerde adı geçen ülke ve şahıslardan özür dilediğini, yayımlanan belgelerin ABD ile Türkiye ilişkilerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını söylediğini hatırlattı. Çelik, bir büyükelçi, konsolos, konsolosa bağlı bir uzman ya da müşavirin herhangi bir konuda görüşünü amirine ifade edebileceğini, yazabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama netice itibarıyla siyasi irade sahipleri politikaları oluştururlar. Bu anlamada ABD ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilişkileri açısından bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. İlişkilerimiz eskiden olduğu gibi devam edecek. Belgelerde adı geçen diğer ülkelerle de ilişkilerimiz yine aynı esas üzerinde devam edecek. Diplomasi bohçacı dedikodularıyla yapılmaz. Sokak dedikoduları toparlayarak dış politika yapılmayacağını herkesin bilmesi gerekiyor. Bizim dış politikamız gerçekçi esaslar üzerine oturmuştur. Karşılıklı güven esasına dayanmaktadır. Büyük Atatürk'ün ifade ettiği 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi esas alınmaktadır. Romantik heveslerle dış politika yapılmaz.'' -''TÜRKİYE BİRİLERİNİN NASIRINA BASMIŞ DURUMDA''- Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla çok aktif bir dış politika yürüttüğünü söyleyen Çelik, belgelerin niceliğine bakıldığı zaman Türkiye'nin dünyada en fazla gündem oluşturan ülke olduğunun görüleceğini kaydetti. Çelik, ''Etkin dış politikamızın izlerini burada görüyoruz. Ülke olarak, birey olarak siz eğer kokmaz, bulaşmaz, suya sabuna dokunmaz bir konumdaysanız, pasif, rüzgarın önüne kapılmış yaprak olma konumunu kabul ettiyseniz sizden kimse söz etmez, kimse sizinle ilgili bu tür dedikodular da yazmaz. Görülen o ki Türkiye aktif ve etkin dış politikasıyla birilerinin nasırına basmış durumdadır. Bu da çok açıklıkla görülüyor'' dedi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Dışişleri Bakanlığında bir çalışma grubu oluşturulduğunu kaydeden Çelik, belgelerle ilgili gerekli incelemenin bu heyet tarafından yapıldığını anlattı. Çelik, ''Bu işten hoşnut olan hangi ülke buna bakmak lazım. İsrail son derece hoşnut. İsrail günler öncesinden, belgeler yayınlanmadan açıklamalar yapıyor'' diye konuştu. ''Wikileaks belgelerinin siyasi çevrelerden alındığını söylediniz. AK Parti içinden de bilgi veren olmuş mudur?'' sorusu üzerine Çelik, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adlarının belgelerde geçtiğini anımsattı. İki bakanın da konuyla ilgili tekzip yayımladığını söyleyen Çelik, bu iddiaları ''AK Parti'nin içine fitne sokma çabası'' olarak değerlendirdi.