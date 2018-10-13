"Çelik Gülersoy Kültür Merkezi adalılardan 'işgal' gerekçesiyle alınacak; destek ve dayanışma bekliyoruz"

T24 Haber Merkezi

Büyükada'da Kent Konseyi tarafından yönetilen, Çelik Gülersoy Kültür Merkezi'nin Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatla "15 gün içinde" boşaltılması istendi. Kullanımda olan kültür ve sanat mekânının ellerinden alınmasını istemeyen ada sakinleri, kültür merkezinin 15 gün içinde boşaltması yönündeki tebligata tepkili.

Çelik Gülersoy Kültür Merkezi'nin bulunduğu alan, Milli Emlak tarafından ‘kültür merkezi ve sergi alanı olarak işgal edildiği’ gerekçesi ile geri alınmak istenirken, Adalar Kent Konseyi de bir bildiri yayımlayarak tebligata tepki gösterdi.

Bildiride Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Adalar Belediyesi arasındaki hukuki sorunların çözümlenmesi, kültür merkezinin kalıcı olarak Adalar Kent Konseyi yönetiminde kalması talep edilirken, Belediye başkanı, meclis üyeleri, adalar sivil toplum kuruluşları, adalı esnaf odaları, adalılar ve adaları sevenlerden destek ve dayanışma beklenildiği ifade edildi.

Adalar Kent Konseyi'nin bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "

-Adalar, İstanbul’un doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri açısından çok önemli bir ilçesidir. Zenginlikleri ve güzellikleriyle dünyaca tanınmaktadır. Kışın 15 bin, yazın 75 bin, günü birlik ziyaretçilerle 100 binleri aşan nüfusuyla ilçemizde, Adalar Kent Konseyi’nin kamu yararına faaliyette bulunabileceği yeterlilikte, genişlikte ve merkezi konumda olan tek alan, Büyükada Kozalak sokağındaki "Çelik Gülersoy Kültür Sanat Merkezi”dir.

-2010 yılında açılan ve yönetimi 2014 yılında Adalar Kent Konseyi'ne verilen bu alanda bugüne kadar bugüne dek, çocuklar, yetişkinler, hayvanlar ve doğa yararına yüzlerce etkinlik tamamen gönüllü emeğiyle gerçekleştirilmiş, adalar halkına ücretsiz sunulmuştur.

-Burada toplantılar, çalıştaylar, atölyeler, konserler, sergiler, söyleşiler, tiyatro ve sinema gösterileri, konferanslar, kermeslerle birlikte; tüm adalı çocuklara ve gençlere yönelik sanatsal, kültürel, eğitsel faaliyetler yapılıyor. Adalar halkına açık resim, müzik, edebiyat ve kişisel gelişim kursları burada veriliyor. Adaların geleneksel spor faaliyetleri buradan yönetiliyor.

-Ulaşım, imar planları gibi Adaların can alıcı sorunları ve geleceği ile ilgili tartışmalar, eleştiriler burada yapılıyor, raporlar bu mekanda hazırlanıyor ve Adalar Belediyesi Meclisine sunuluyor. Adaların aklı burada üretiyor ve kalbi burada atıyor.

-2018 yılında Türkiye’nin değerli 3 üniversitesi öğrencileri ile bu mekanda çalışmalar yaptı.

-Bu faaliyetlerin çeşitliliği ve niteliği düşünüldüğünde, Adalar Kent Konseyi ülkemizde en yoğun ve etkin çalışan konseylerden biridir.

-Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’na göre “… kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.” Sosyal yaşamda bu kadar etkisi olan bir kurumun Adalar Belediyesi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasındaki hukuki sorunlar sebebiyle çalışmasını sekteye uğratmasına izin verilmemelidir.

Belediyeden 2014 yılında devir alınmıştır

-Çelik Gülersoy Kültür Sanat Merkezi; Adalar Belediyesi’nden, ilgili kanuna göre belediyelerin “Kent Konseyi'nin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.” hükmüne uygun olarak 2014 yılında devir alınmıştır.

işgal gerekçesiyle alınmak istenmesi düşündürücü

-2018 yılına değin Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na göre kültür lejandına sahip olup sadece bu amaçlarla kullanıma açık olduğu halde, Milli Emlak tarafından ‘kültür merkezi ve sergi alanı olarak işgal edildiği’ gerekçesi ile geri alınmak istenmesi düşündürücüdür.

-Ayrım gözetmeksizin bütün adalıların kullanabildiği, herkese açık faaliyetlerin yürütüldüğü, hukuka uygun olarak devralınmış bir yer için ‘işgal’ sözcüğünü kullanmanın duruma hiç uygun düşmediği sanırız yeterince açıktır.

-Kamu idareleri, halkın hizmet almasını engellemek yerine, hizmetin engellenmesini önlemekle yükümlüdür. Bu anlayışa göre, Milli Emlak Müdürlüğü ile Adalar Belediyesi arasındaki hukuki sorunların çözümlenerek, Çelik Gülersoy Kültür Sanat Merkezi’nin yer aldığı bu alanın partiler üstü bir yaklaşımla ve kalıcı olarak Adalar Kent Konseyi’nin yönetiminde kalmasını ve böylece faaliyetlerimizin devamının mümkün olabilmesini talep ediyoruz.

Destek ve dayanışma bekliyoruz

-Adaları yöneten bütün merkezi yönetim temsilcilerinden, belediye başkanı ve meclis üyelerinden, adalar sivil toplum kuruluşlarından, adalı esnaf odalarından, adalılardan ve adaları sevenlerden bu büyük kayba dur demelerini istiyor, destek ve dayanışma göstermelerini bekliyoruz."